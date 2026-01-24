La casa prefabricada que se vende en Amazon por menos de US$21.000: se arma en menos de 10 minutos

El interés por las casas prefabricadas en Estados Unidos continúa en aumento, lo que ha llevado a empresas como Amazon a ampliar su catálogo de este tipo de viviendas. Actualmente, la plataforma ofrece una casa prefabricada de dos pisos y hasta cinco habitaciones por un precio inferior a los 21.000 dólares.

Cómo es la casa en Amazon que cuesta menos de 21.000 dólares

La vivienda, comercializada en Amazon bajo la marca Generic, tiene un precio de 20.529 dólares y destaca por su diseño modular, su alto nivel de personalización y su rápida instalación.

La casa de dos pisos de Amazon es resistente a terremotos y tormentas (Amazon)

De acuerdo con la descripción del vendedor, la estructura puede montarse en aproximadamente diez minutos, lo que permite reducir significativamente los costos de mano de obra.

El modelo está diseñado para adaptarse a distintos entornos, desde zonas urbanas hasta áreas rurales o remotas, y puede utilizarse tanto como vivienda permanente como residencia temporal o espacio comercial.

Cómo es la casa prefabricada de dos pisos y cinco habitaciones en Amazon

La casa se ofrece en configuraciones de dos hasta cinco habitaciones y en tres tamaños distintos. El modelo de 20 pies mide 5,9 metros de largo, 6,2 metros de ancho y 2,4 metros de altura; el de 30 pies alcanza los 9 metros de largo; mientras que el de 40 pies llega a los 11,8 metros de longitud, manteniendo el mismo ancho y altura.

La casa de dos pisos de Amazon se puede personalizar (Amazon)

Dependiendo del tamaño elegido, la superficie total varía entre 387 y 807 pies cuadrados, equivalentes a entre 36 y 75 metros cuadrados. El espacio puede destinarse a uso residencial o comercial, según las necesidades del comprador.

La estructura está fabricada con paneles de acero inoxidable y presenta un diseño moderno, disponible en colores como amarillo, gris, blanco y negro. Cuenta con ventanas amplias para favorecer la iluminación natural, una ventana adicional para el baño y cerraduras en todas las puertas. El baño viene completamente equipado con lavabo, inodoro, regadera y espejo.

La distribución interior es flexible e incluye opciones como dormitorios, sala de estar, área de cocina y baño independiente. Al tratarse de una vivienda de dos niveles, incorpora escaleras exteriores, barandales de seguridad, terrazas y conexiones para agua y electricidad. Los dormitorios incluyen armarios empotrados.

Personalizable, resistente y fácil de instalar

Según el proveedor, la casa está construida con materiales que ofrecen aislamiento térmico y acústico, protección contra la humedad y un sistema de drenaje eficiente. La estructura está diseñada para resistir vientos fuertes, lluvias intensas, terremotos, altas temperaturas y acumulación de nieve en el techo.

La casa de dos pisos de Amazon tiene una cocina totalmente equipada (Amazon)

Además, la casa se puede personalizar a preferencia de los clientes, por lo que si se quiere añadir algún elemento o cambiar o agregar otro, se debe notificar antes de la compra a los proveedores a través de su WhatsApp, al número +86 158 3710 7896.