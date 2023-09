escuchar

Un hombre se volvió viral gracias a la terrible experiencia que vivió en el patio trasero de su casa. Desde su cuenta de TikTok, Tony Huisman, contó cómo descubrió una caja enterrada y al tomar conocimiento de lo que se guardaba allí, su reacción resultó ser de lo peor. “Tenía consistencia de gelatina”, describió horrorizado.

Un hombre desenterró una caja de su patio y descubrió algo asqueroso

Las redes sociales están colmadas de vivencias extrañas, en especial cuando se tratan de situaciones asquerosas como la que atravesó Tony en su propia casa. Mientras realizaba trabajos en su jardín, encontró la mitad de una manija que se escondía entre el césped. Ante la intriga que le generó, buscó una pala y comenzó a cavar.

“Estaba haciendo algo de jardinería en mi patio trasero y descubrí una especie de caja de concreto secreta y algo extraña en el suelo”, relató. “Encontré una manija después de cavar por un tiempo. Luego, después de cavar un poco más, descubrí una segunda manija”, agregó.

En ese sentido, el hombre detalló: “Seguí adelante y la limpié, hasta el punto en que pude levantar la tapa. Cuando lo intenté, era un poco pesada, así que traje unas herramientas grandes para lograrlo. Y nunca creerás lo que encontré”, le indicó a sus seguidores de TikTok. Acto seguido, se alejó rápido de la misteriosa caja y vomitó.

Tras una seguidilla de quejas y arcadas, se acercó con la nariz tapada hacia la cámara y reveló la causa de tan mal olor.

La reacción del tiktoker al descubrir la fosa séptica (Fuente: Tiktok/@tonyhuismanlp)

Según explicó el usuario, se trató de una fosa séptica, la cual sirve para evacuar los desechos cloacales de una casa. Al momento de su mudanza, Tony creyó que las cañerías de la estructura dirigían todo a un desagüe urbano, pero no era así. Después de seis años de vivir allí descubrió el pozo, por lo que la acumulación en su interior estaba al tope.

En un segundo video explicó que un plomero lo visitó y le insistió que debía drenarlo urgente, en especial, porque no sabía con exactitud el tiempo que los desechos permanecieron ahí.

“No sabíamos que teníamos un sistema séptico. He vivido aquí durante seis años, el propietario anterior a mí vivió dos años, y las personas que nos precedieron tenían un jardín justo encima de donde está la fosa de desechos cloacales”, sostuvo.

Al cierre del clip, ironizó: “Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo pasó desde que se limpió por última vez, ¿cómo ocho años o más? Y el contenido allí tenía la consistencia de gelatina, pero no la que querés comer”.

Luego de hacer pública su historia, el usuario recibió una ola de reacciones por parte de sus seguidores. Los cuales, algunos, manifestaron su desagrado por lo que experimentó Tony, a la vez que otros le recriminaron que era una cuestión lógica que se tratara de la fosa séptica.

“Veía el video y pensaba ‘no abras eso... no abras eso’”; “Creo que no era un tesoro”; “Lo vi venir a kilómetros de distancia”; “Sabía que ese era el tanque séptico, sentía que eso me resultaba familiar y “La reacción no tiene precio”, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le hicieron al hombre al toparse con la filmación.

LA NACION