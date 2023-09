escuchar

Los casamientos son esos momentos que quedan en el recuerdo de cada pareja. Desde los preparativos hasta el día de la confirmación de los votos matrimoniales, los protagonistas de la ceremonia están atentos a todos los detalles que suceden. Tan es así que los familiares y los invitados también se compenetran para formar parte de un día que nunca se olvidará.

Sin embargo, dentro de la planificación, existen los imponderables que también son parte el evento y en esta ocasión generaron una situación incómoda, pero graciosa a la vez para el hombre que estaba pronto a casarse. Sucede que su hermana, quien asistió al casamiento con un vestido verde, se tropezó en el salón y generó un momento de tensión en el ambiente, tal como se ve en el video que publicó la cuenta de TikTok llamada @jcortegaaa.

Titulado como “un momento de nuestra boda”, este registro fílmico, que dura 36 segundos, muestra a los dos anfitriones de la boda contentos, charlando entre sí, hasta que de fondo se observa la aparición de su hermana y su pronta desaparición de la escena tras tropezarse con un escalón.

Protagonizó un blooper en un casamiento y el video se convirtió en viral

“Cuando te estás casando y se cae tu hermana”, comentó el creador de este contenido, quien, acto seguido, manifestó que este momento no pasó de largo y él, tentado, no pudo sacárselo de la cabeza. “Estuve literalmente lo que quedaba de la misa intentando no reírme”, explicó Juan, quien hacía muecas como conteniéndose de la risa.

Vestido con un atuendo azul, Juan miraba fijamente a su pareja con la intención de olvidarse rápidamente de ese blooper que protagonizó su familiar, quien de inmediato se recompuso y siguió su camino hacia uno de los bancos para sentarse. “Logré no reírme y me aguanté porque tenía a Dios enfrente”, dijo esta persona que vivió durante varios segundos una situación totalmente impensada.

Con la vista puesta en el techo para evitar recordar el mal momento que vivió su hermana, Juan y su esposa terminaron la ceremonia después de posar para una foto final, donde el tiktoker agregó: “Te amo mucho. Empezó una página nueva en nuestras vidas”.

A raíz de la publicación de este contenido, que generó un sinfín de reacciones, Juan cosechó en su publicación una cifra sideral de 25 millones de reproducciones, algo que la aplicación lo consideró sumamente trascendente y por ende lo expandió por toda su red para que llegue a usuarios de todas partes del mundo.

Como parte del funcionamiento de la red social, los comentarios no se hicieron esperar y algunos de ellos apuntaron a la reacción que tuvo al ver cómo su hermana protagonizó un percance que quedó grabado ante las cámaras: “En mi boda se cayó la dama de honor y mi esposo y yo soltamos tremenda carcajada que hasta que el padre se terminó riendo”; “El día más feliz de su vida, literal”; “Se lo mostré a toda mi familia porque estaba muerta de risa”; “Cuando estás en los momentos más serios es cuando te da más risa” y “Cómo se pudo aguantar la risa”, fueron las menciones más destacadas.

