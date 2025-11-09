Cómo es el tradicional método japonés para mantener la casa en orden

En Japón, la limpieza del hogar tiene un significado mucho más profundo que el simple acto de quitar el polvo o acomodar los muebles. Cada fin de año, las familias japonesas se preparan para realizar el Ōsōji (大掃除), una costumbre ancestral que significa literalmente “gran limpieza”. Esta práctica, que se mantiene viva desde hace siglos, simboliza la purificación del espacio físico y espiritual antes de recibir el nuevo año.

Lejos de ser una limpieza común, el Ōsōji representa un momento de renovación integral. Se trata de liberar la energía estancada, deshacerse de lo que ya no sirve y crear un ambiente propicio para atraer la buena fortuna. La tradición sostiene que un hogar limpio y ordenado permite la entrada del kami, el espíritu o deidad del Año Nuevo, quien trae consigo prosperidad y armonía. Por eso, más que una tarea doméstica, este ritual es una forma de prepararse para un nuevo ciclo vital.

La limpieza es percibida como renovación integral de la energía (Foto: Freepik)

Durante los últimos días de diciembre, millones de familias en todo Japón dedican tiempo a limpiar cada rincón de sus casas. No se trata solo de pasar un trapo o barrer los pisos: el objetivo es alcanzar incluso los lugares que durante el año suelen olvidarse, como techos, ventanas, zócalos o rincones escondidos. También se ordenan armarios, se reparan objetos rotos y se desechan los que ya no tienen utilidad. La meta es comenzar el año nuevo con un entorno despejado, funcional y lleno de energía positiva.

El Ōsōji también tiene un fuerte componente comunitario. En oficinas, escuelas y empresas se organizan jornadas colectivas de limpieza antes del cierre anual. Todos los miembros participan: desde directivos hasta empleados, cada uno contribuye a dejar el espacio impecable. Este gesto refuerza la cooperación, el sentido de pertenencia y la reflexión compartida sobre el año que termina.

La práctica está profundamente influenciada por el sintoísmo, la religión originaria de Japón, que considera que todo objeto posee un espíritu. Por eso, antes de descartar algo, se acostumbra agradecerle su servicio y su tiempo de utilidad. Este acto de respeto hacia los objetos fomenta una relación más consciente con lo material y evita la acumulación innecesaria. Además, el Ōsōji se realiza en silencio o con música suave, para mantener la concentración y la atención plena durante el proceso.

Esta tradición se expandió hacia otros paíases (Foto: Freepik)

En la actualidad, esta tradición se fue expandiendo más allá de las fronteras japonesas y se adapta cada vez más a la vida occidental. Muchas personas adoptan el Ōsōji como una “limpieza consciente de fin de año”, un momento para ordenar no solo el entorno físico, sino también el mental y emocional. Limpiar, donar lo que ya no se usa, cerrar pendientes y agradecer lo vivido se convierte en una forma simbólica de dejar atrás lo viejo para dar espacio a lo nuevo.

En definitiva, el Ōsōji no es simplemente una limpieza profunda: es una práctica espiritual que invita a purificar el hogar y el alma. Al ordenar el espacio exterior, también se ordena el interior. Es un recordatorio de que el bienestar no depende solo del entorno físico, sino de la claridad con la que se inicia cada nuevo ciclo. Así, cada rincón limpio se convierte en una puerta abierta hacia la renovación y la serenidad.