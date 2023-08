escuchar

La camiseta rosa de Inter Miami se volvió un objeto de deseo total desde que Lionel Messi comenzó a brillar con el equipo que juega en el DRV PNK Stadium. Una pareja argentina de creadores de contenido aprovechó y propuso un difícil reto para regalarse la codiciada prenda, aunque con una condición.

“Si podés quedarte callado todo el partido, te compro una camiseta”, le planteó la influencer Sophia a su novio, mientras se disponían a ver el encuentro del FC Dallas contra Inter Miami del pasado fin de semana. Al conocer las reglas, su pareja, Mauro, solo atinó a expresar, incrédulo: “¡¿No puedo gritar los goles de Messi?! ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿No podías hacer una prueba más fácil?”.

Pese al asombro del chico por la propuesta, la novia no cedió y mantuvo firme su planteamiento. Finalmente, el aficionado argentino que vive en Miami no tuvo más opción que aceptar los términos. Como es habitual, sellaron el acuerdo con un apretón de manos. El momento fue publicado en su cuenta de TikTok en pareja, @sophiaymauro, que ahora causa furor.

En el resto de las imágenes, los usuarios de redes sociales fueron testigos de la resistencia del joven para reaccionar ante las emociones que le generaba el partido que, para su mala suerte, estuvo lleno de goles de ambos equipos desde el minuto seis.

A pesar de la intensidad, Mauro pudo contenerse del grito de gol y encontrar otras formas de expresión, como por ejemplo con el movimiento de las manos, saltos e incluso hasta usó el asistente de voz de su celular para sumarse a los cantitos por Messi. Aunque estuvo cerca de romper el silencio, logró terminar el primer tiempo con las condiciones que le planteó su novia. “Ahora estamos en la segunda mitad y Mauro lo está haciendo bien”, relató Sophia, que ni siquiera imaginaba lo que estaba por venir en el encuentro.

El golazo de Messi hizo que la pareja estallara en júbilo y el desafío quedó cancelado. @sophiaymauro / TikTok

Gol en contra y el empate de Messi

La bronca por un gol en contra de Inter, en el minuto 80, que estuvo a punto de dejar al equipo fuera de la Leagues Cup en la recta final del encuentro, así como la emoción por un golazo de La Pulga al minuto 85, que mandaría el partido a penales, bastaron para que el hincha estallara de alegría.

A solo cinco minutos de terminar el juego, Mauro no pudo más y gritó gol, con lo cual quedó cancelado el acuerdo y la atractiva recompensa. “Bueno, Inter Miami ganó y vos perdiste una camiseta”, le dice la novia al finalizar las acciones. A lo que el aficionado solo agregó: “Si gana Messi vale toda la pena”.

El clip acumula más de 350 mil reproducciones en TikTok. La mayoría de los espectadores coincidieron con que era imposible no gritar el espectacular tanto de Lio Messi en el encuentro del domingo. “Se la merece, no hay forma en este universo de no gritar ese golazo”; “Comprale la camiseta; si no lo gritaba no hubiera podido dormir tranquilo”; “Quiero justicia para este hombre, él se merece ese premio, por favor”, escribieron algunos usuarios.