Las diferencias en las culturas de cada país son más notables cuando una persona viaja. En la Argentina, los turistas perciben la calidez de los residentes, los modismos y las costumbres, donde, aunque se vivan a un ritmo frenético, siempre hay tiempo para compartir con los amigos y tomar mate. Recientemente, una joven originaria de Estados Unidos que hace vida en el país sudamericano se hizo viral en redes sociales cuando compartió algunas reflexiones acerca de esta nación.

Desde la cuenta en TikTok Katie en Argentina, la joven ya suma 44.400 seguidores que siempre se mantienen al tanto de sus videos. En uno de los últimos clips, la estadounidense expresó: “Algo que me sorprendió la primera vez que llegué a Argentina como extranjera fue esa rivalidad que existe entre Buenos Aires y el interior del país”.

Desde su perspectiva, las personas se refieren al tema como si se tratara de “dos países distintos”. En su video, Katie especificó que ha visitado tanto la capital como algunas provincias de la extensa nación y notó que tienen características distintas. “Esta disputa y esta lucha es muy interesante como extranjera, porque en Estados Unidos no tenemos una ciudad o la capital que sea muy diferente al resto del país”, sostuvo.

Una estadounidense comparte lo que le sorprendió de Argentina

La norteamericana describió esa circunstancia como“fascinante”, sobre todo porque ha escuchado cómo los que viven en el interior del país se expresan de los residentes de Buenos Aires y viceversa. En los comentarios, algunos usuarios también manifestaron su sorpresa, en tanto que otros explicaron las razones. “Es una rivalidad histórica que tiene una guerra civil de por medio. Literalmente, Buenos Aires fue otro país, o quiso serlo”, escribió una persona. Otra refutó. “No hay ninguna rivalidad, sino que hablan de Buenos Aires como si fuera todo el país”.

El listado de las diferencias culturales entre Estados Unidos y la Argentina

En otro video, la joven explicó tres cosas que la sorprendieron sobre cómo interactúan los argentinos en público. Al enumerarlas, primero destacó cómo se saludan en todos lados. Según dijo, en Estados Unidos eso no es tan común, a menos que se realice una interacción directa. “Creo que es muy sociable y amable lo que hacen aquí en Argentina”, dijo.

Una joven estadounidense reveló lo que más le llamó la atención de los argentinos

El segundo punto que abordó fue cómo comparten sus pertenencias y tradiciones, desde el mate, hasta algunos objetos más personales como la ropa o incluso la comida: “En Estados Unidos no compartimos tanto como acá. Cada persona trae lo que van a tomar y comer, pienso que esa tradición viene del mate”.

Por último, la tiktoker no dejó pasar la oportunidad de hablar de los vendedores ambulantes, que ofrecen desde bebidas hasta agua caliente. Según constató, en el país norteamericano se tiene que tramitar un permiso del gobierno, por lo que no es tan frecuente que formen parte del paisaje urbano. “Eso me sorprendió un montón cuando llegué”, expresó.

Una "yanqui" intenta preparar mate

Ya adentrada en las tradiciones de Argentina, Katie publicó un video donde explicó a una amiga estadounidense la manera en que se preparaba el mate. Aunque en un primer momento la joven no disfrutó del sabor, en una segunda oportunidad la popular bebida resultó de su agrado.

