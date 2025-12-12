Las efemérides del 12 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe.

La fiesta litúrgica hace homenaje a esta aparición de la Virgen María, cuyo culto nació en el cerro Tepeyac, cercano a la ciudad de México. En 1531, 10 años después de la conquista española de la zona, la tradición cuenta que la figura de la madre de Jesús se le apareció a un joven indio llamado Juan Diego que iba a la ciudad para asistir a misa, y le pidió que construyera un templo para ella en ese lugar. Ante este suceso, él corrió a la parroquia y le contó su vivencia al Monseñor Juan de Zumárraga, el primer obispo de la diócesis de México.

Una pintura de Juan Diego y la Virgen que se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México.

Una vez en la ciudad, el obispo local le pidió a su feligrés que regresara al sitio a pedir una señal a la Virgen, y cuando lo hizo, la aparición lo conminó a su vez a volver al otro día por dicho signo. Sin embargo, cuando llegó la hora, no pudo asistir porque su tío estaba enfermo. Mientras buscaba un médico, surgió otra vez la imagen de María, que le aseguró que su familiar sería curado y le pidió que subiera a la cima del cerro. Allí, Juan Diego encontró ramos frescos de Rosas de Castilla que guardó en su tilma. Al volver ante el Monseñor, dejó caer las flores, y en su ropa estaba impresa la imagen de la Virgen, lo que convenció al religioso de la veracidad del pedido. Entonces, construyó una ermita en el sitio donde apareció la virgen.

Efemérides del 12 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1821 – Nace el escritor francés Gustave Flaubert.

1903 – Nace el cineasta japonés Yasujirō Ozu. Muere el mismo día, pero de 1963.

1915 – Nace el cantante estadounidense Frank Sinatra.

1918 – Nace el científico soviético Oleg Gazenko.

1939 – Nace el cineasta argentino Hugo Santiago Muchnik.

1949 – Nace el actor británico Bill Nighy.

1960 – Nace el actor y presentador argentino Gabriel Corrado.

1968 – Nace la conductora argentina Federica Pais.

1968 – En Japón, el boxeador argentino Nicolino Locche se consagra campeón del mundo en la categoría peso superligero.

1970 – Nace la actriz estadounidense Jennifer Connelly.

1977 – Nace el director y productor argentino Tomás Yankelevich.

1985 – Muere el músico británico Ian Stewart. Fue integrante de The Rolling Stones.