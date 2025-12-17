El calendario “argento” que recuerda los hechos más bizarros de la historia del país

Todo puede tener su versión argentina, incluso el calendario. Una nueva propuesta editorial promete conquistar las agendas y los escritorios de los fanáticos del espectáculo y del deporte argentino con un almanaque que recopila y recuerda las fechas más importantes de la farándula y los hitos deportivos nacionales. Esta original publicación, que ya empezó a comercializarse en la web, cautivó a los usuarios en las redes sociales y promete dar mucho que hablar en los próximos días.

El producto fue creado por la empresa Mazo Argento, que comúnmente vende naipes españoles con alegorías de personajes argentinos, y apunta a acompañar a la gente todo el año que viene con efemérides que combinan la cultura pop, las estrellas del espectáculo local y grandes momentos del deporte nacional. Ya en la portada se puede ver a dónde apuntan: se aprecia a la Mona Jiménez cabalgar encima de un águila y una botella de Fernet, al prócer José de San Martín, a Lionel Messi y Diego Maradona con la Copa del Mundo, a Lali Espósito con una botella cortada de Fernet con cola en la mano y al mediático Ricardo Fort con la frase “porque un año argentino no es un año normal”.

Los logros deportivos tienen un gran lugar en este calendario (Foto: @mazoargento)

“Ya salió el calendario argento 2026. Porque un año argentino no es un año normal. Ya sabemos todos cuándo se festeja la independencia o que el 20 de julio es el día del amigo. Pero, ¿qué día a Samid le pegó a Mauro? ¿Cuándo cumple años la Mona Jiménez? ¿En qué fecha Charly saltó a la pileta?“, explicaron los creadores en el video de lanzamiento. De esta manera, mostraron que el almanaque permite ver fechas que quizás muchas personas no recuerdan de momentos muy icónicos de la televisión argentina como la mítica pelea en los estudios de América TV de Mauro Viale y Alberto Samid o la vez que Charly García saltó a la pileta desde el noveno piso del hotel Aconcagua en Mendoza.

“Por eso hicimos este calendario completo para descargar e imprimir. Todas esas efemérides importantísimas las vas a encontrar solo en este calendario. Tiene más de 200 fechas especiales y por supuesto todos los feriados. Ah, y viene mes a mes con las ilustraciones de todos los mazos argentos”, precisó la empresa que comercializa este producto en la web por un módico precio de $2026.

El almanaque recuerda fechas que quizás muchos no conocen (Captura: @mazoargento)

“¿Sabías que Ricky Maravilla y Chiche Gelblung cumplen el mismo día? Ahora lo sabés", bromearon en el clip sobre la coincidencia entre el cantante de cumbia y el periodista. El calendario recuerda fechas como el nacimiento de la Mona Jiménez o el de Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador de River. También tiene un apartado especial para el mes de diciembre que fue cuando la selección argentina se coronó campeona del mundo en Qatar en 2022 con Messi a la cabeza.

Las ilustraciones de Eberhardt tienen su sello propio (Foto: @gerberhardt)

Las ilustraciones fueron hechas por el artista Germán Eberhardt, que es reconocido en las redes sociales por combinar personajes muy disímiles de Argentina con algunos de reconocimiento mundial. Así, el ilustrador tiene un dibujo muy conocido de Emiliano “Dibu” Martínez y Mia Wallace -el personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction- bailando y recreando la icónica escena de la película de Quentin Tarantino.