escuchar

Dentro de TikTok, todas las semanas aparecen nuevos retos matemáticos para desafiar a los usuarios más inteligentes. En un video que se viralizó recientemente en la plataforma, un niño se robó todo el protagonismo.

El usuario @xivecct75 compartió el video en el que se puede ver cuando le entregan a una mujer el desafío matemático para resolver. En la hoja de papel se lee una suma que a simple vista parece incorrecta: 5+5+5= 550. Para resolverla, le dicen que tiene que añadir tan solo una línea en alguna parte de la fórmula matemática.

Confundida, la mujer parece no entender cómo dar con la respuesta, lo único que se le ocurrió fue agregarle un 1, pero nunca pudo dar con el resultado correcto. Lo que no sabía era que el niño que estaba al lado suyo iba a resolverlo de manera increíble. Tan solo le agregó una línea al primer signo “+” de la ecuación, lo cual transformó al “5+5″ en “545″. Entonces la fórmula quedó “545+5=550″.

El video acumuló más de 800 mil likes y 5000 comentarios que no pueden creer la inteligencia del niño. “A ver gente, para todos los que dicen de poner la línea en el ‘=’ eso es lo que ella dice, pero le dicen que no porque toda la operación debe ser correcta. Justo antes del final lo dice, así que la única opción es la del niño”, “Como si no le hubieran dicho ya la respuesta”, “Es porque estos acertijos son para fomentar el pensamiento diferente, no la básica matemática del colegio”, fueron algunos de los más destacados.

El acertijo viral muy difícil de solucionar: ¿dónde hay dos, siete, dos ceros?

Los acertijos ponen a prueba la capacidad visual, mental y de concentración de los distintos jugadores que se proponen a descifrar los enigmas que, semana a semana, se viralizan a través de las redes sociales. En esta oportunidad, hay que elegir la opción correcta en el menor tiempo posible.

Estos acertijos que se difunden por las redes sociales son recomendadas por distintos expertos para ejercitar y estimular la mente. Incluso, en algunas ocasiones se pueden mejorar habilidades cognitivas al prestar atención: el único requisito es precisamente ese, concentrarse mucho. En esta oportunidad hay que poner a prueba la inteligencia, la comprensión lectora y la capacidad resolutiva.

¿Sabrías decir la opción correcta donde hay dos, siete, dos ceros? @Sdesalvaje

En la imagen difundida por el usuario de Twitter @Sdesalvaje, se lee una pregunta. “¿Dónde hay dos, siete, dos ceros?”, es la pregunta capciosa para que los jugadores se entretengan un buen rato tratando de dar con la respuesta. A continuación las opciones son:

A) 7700

B) 2720

C) 2700

D) 7720

“¿Eres capaz de acertarlo? El 99% se equivoca”, sugiere el tuit viral y efectivamente la premisa se confirma en la caja de comentarios, que se llenó de diferentes respuestas. Algunos dijeron la opción B, otros la C y otros la A. Otro incluso respondió que en la pizarra, por lo que dar con la respuesta correcta será muy difícil. Una pista fundamental es que la D es la menos elegida por los usuarios que jugaron con este acertijo.

Los participantes que dieron con la respuesta en tiempo cuentan con una capacidad de concentración muy desarrollada. Pero también tienen una gran capacidad resolutiva, porque este enigma tiene una pequeña trampa en el enunciado y solo se puede que resolverlo con comprensión lectora.

Lo que hay que hacer para llegar a la respuesta final es prestarle atención a las comas que dividen las palabras. Al darse cuenta de eso, el jugador descubrirá que se están mencionando números independientes. Y la manera más fácil de resolverlo es convertir el enunciado en números. Dos, siete, dos ceros=2, 7, 00. Por ende, la respuesta correcta es la C.

Respuesta correcta

LA NACION