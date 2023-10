escuchar

Aunque los canguros pueden considerarse animales adorables, un hombre que los conoció de cerca no opina lo mismo. El australiano, residente de Mildura, una ciudad en el noroeste del estado de Victoria, se hizo famoso en las redes sociales por la intensa lucha que vivió para salvar a su perro, con quien momentos antes había salido a caminar.

Mick Moloney compartió el clip en su cuenta de Facebook y pronto recibió cientos de comentarios y miles de reacciones. En el video se puede observar al hombre acercarse al animal, que mantiene al perro tomado de la cabeza. De acuerdo con ABC Radio Melbourne, el hecho sucedió cerca del río Murray, el pasado fin de semana.

El australiano comentó al medio local que, tras notar que uno de sus akitas, identificado como Hatchi, había desaparecido, miró hacia el río y se dio cuenta de que estaba con un canguro. Unos segundos después, Moloney vio cómo el marsupial tomaba de la cabeza a su mascota, con una especie de llave, mientras que le salía agua del hocico. En un intento de separarlos, hizo un fuerte ruido pensando que el animal se asustaría, pero eso no sucedió. “Los músculos de esta cosa, yo estaba como ‘esta cosa acaba de salir de la cárcel’ o algo así... estaba secuestrándolo”, expresó.

Todo por su perro

El hombre explicó que, antes de meterse en el agua, sacó su teléfono para registrar el suceso: “Pensé: ‘tengo que grabar esto en video, porque nadie va a creerlo’”. A unos días del incidente, el clip se volvió viral en las redes sociales. En su cuenta de Facebook, el testigo publicó: “Caminata matutina con la manada, se acercó al río y Hatchi estaba desaparecido, al minuto siguiente viene haciendo gárgaras, siendo ahogado por este monstruo”.

Moloney confirmó que tuvo “una pequeña pelea en el agua” con el canguro. Según compartió, lo salpicó con agua en la cara para distraerlo, pero no funcionó hasta después de varios intentos. “Recuperé a mi perro, eso es lo principal”, dijo para el medio.

De acuerdo con Lisa Palma, directora ejecutiva de la organización Wildlife Victoria, que fue consultada por ABC Radio Melbourne, es probable que el can hubiera perseguido al canguro, que luego entró en el canal en un intento de escapar. “La respuesta normal de un canguro cuando lo persigue un depredador es huir asustado”, explicó la experta.

“Los canguros son animales salvajes y, como tales, verán a los seres humanos y a los perros como depredadores”, afirmó Palma, quien alentó a los dueños de mascotas a mantenerlas atadas en áreas donde se sabe que frecuentan estos mamíferos.

El perro está bien

Moloney indicó que Hatchi se encuentra bien y que continuarían usando el mismo sendero a lo largo de la orilla del río en sus paseos matutinos. “No puedo no ir por ese camino, porque no quiero que piensen que tenemos miedo”, aseguró. El profesor de artes marciales mixtas y jiu jitsu brasileño agregó que la gente había encontrado humor en la situación que vivió y la pelea con el canguro. No obstante, quiso recalcar que ama a los animales y que “no intentaba ser cruel”.

El dueño de los canes mostró que regresaron al lugar de la pelea Facebook Mick-Moloney

Finalmente, el dueño de Hatchi y de otros perros akita compartió este lunes una fotografía en su Facebook en la que se observa a los canes pasear por la orilla del río, imagen que publicó con la frase: “Volviendo a la escena del crimen”, lo que de nuevo causó una oleada de reacciones.