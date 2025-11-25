El drama que vive en su rostro una influencer brasileña tras someterse a un tratamiento estético clandestino

La influencer brasileña Juliana Oliveira, popularmente llamada Juju do Pix, comenzó su camino de reconstrucción facial tras haber sido víctima de un procedimiento estético ilegal en 2017. La creadora de contenido oriunda de Passo Fundo, en el estado de Rio Grande do Sul, recibió 21 inyecciones de aceite mineral en el rostro y su historia volvió a exponer los peligros asociados a intervenciones clandestinas. Por la gravedad de su caso y los años de dolor, los médicos decidieron no cobrarle las cirugías.

De acuerdo con The Sun, Oliveira, una mujer trans de 32 años, intentaba feminizar sus facciones con la creencia de que le aplicarían rellenos de silicona. Sin embargo, quienes la operaron en la clínica clandestina utilizaron aceite mineral y laxantes, un método riesgoso y prohibido. Ese material provocó una marcada deformación en su cara y le generó el temor de que los daños no pudieran revertirse.

Juju inició un proceso de varias cirugías para recuperar su rostro (Foto: oliveirajuju35)

Las consecuencias físicas y psicológicas fueron significativas. La influencer tuvo problemas para conseguir trabajo debido a la hinchazón y la deformidad de su rostro, lo que la llevó a apoyarse en su presencia digital. Allí narró su experiencia, pidió colaboración económica y mostró el drástico cambio en su rostro mediante imágenes comparativas.

Pese a todo, Oliveira no perdió el humor ni el vínculo cercano con su audiencia. “Si nada es seguro en esta vida, al menos me volví rubia”, expresó en tono sarcástico en un video de su cuenta de Instagram @oliveirajuju35, donde cosecha más de 48 mil seguidores.

El 20 de junio, Oliveira pasó por su primera cirugía reconstructiva en el Hospital Indianópolis de São Paulo, una intervención realizada sin costo para ella, según contaron los médicos en el video. El procedimiento estuvo a cargo del cirujano Thiago Marra, quien retiró la mayor cantidad de tejido dañado posible. Los profesionales explicaron que debían empezar con extracciones “poco invasivas” para ver cómo reaccionaba su cuerpo.

Juliana comenzó un procedimiento de extracción de tejidos (Foto: @oliveirajuju35)

La operación fue compleja debido a la dureza y penetración del aceite mineral en la piel. “Fue una operación difícil”, indicó Marra en un clip. La intervención, que se extendió por más de cuatro horas, marcó el inicio de varias cirugías que aún serán necesarias para reconstruir el rostro de la brasilera.

El especialista precisó que trabajaron con cautela para reducir riesgos. El tejido necesita un periodo de recuperación antes de nuevos tratamientos. “Podré vaciar un poco más estas zonas, pero no podemos hacerlo todo de una vez porque, de lo contrario, aparecería necrosis”, explicó el médico.

“En una segunda etapa, con el tejido más recuperado y tras observar la respuesta de su cuerpo, podremos retirar aún más para mejorar el resultado”, precisó en las redes sociales. El propósito final es ayudar a Oliveira a recuperar su autoestima y mejorar su bienestar después de años de dolor y estigmatización.

Sus seguidores le brindaron apoyo durante todo este proceso (Foto: @oliveirajuju35)

La comunidad digital mostró un respaldo masivo hacia Oliveira durante este proceso. Sus seguidores inundaron su perfil de Instagram con mensajes de ánimo y deseos de recuperación. “Vas a lucir maravillosa cuando todo esto termine. Que Dios te bendiga”, escribió un usuario. Otro celebró que finalmente recibiera atención médica adecuada: “Que sean necesarias las cirugías que sean, gracias por ayudarla. Ojalá puedan ayudarla a recuperar su dignidad”.

Por su parte, el equipo médico a cargo reconoció tanto el sufrimiento como la fortaleza de Oliveira, ya que la atención que recibe de los profesionales busca acompañarla con cuidado y respeto en cada etapa. La historia de Juju do Pix se convirtió en un emblema de resistencia y superación, e inspiró a miles de personas a superar la adversidad y la marginación.