Quién es Kai, la nieta influencer de Donald Trump que debuta en la élite del golf

Este 13 de noviembre, Kai Trump, la nieta mayor del presidente Donald Trump, debuta en el torneo Ladies Professional Golf Association (LPGA, por sus siglas en inglés), el penúltimo evento del año en Belleair, Florida. Esta presentación es el fruto de sus trece años dedicados al deporte.

La infancia de Kai Trump en Nueva York y Florida

Kai Madison Trump nació en la ciudad de Nueva York el 12 de mayo de 2007. Es la hija mayor de Donald Trump Jr., y Vanessa Kay, y fue nombrada es en honor a su bisabuelo materno, según explicó su madre en uno de los videos del canal de YouTube de la joven.

“Mi abuelo se llamaba Kai y siempre me gustó el nombre. Éramos muy cercanos, era como un padre para mí”, reveló Vanessa mientras cocinaba con su hija.

Kai se crio en la Gran Manzana hasta los 13 años, cuando se mudó con su mamá a Jupiter, Florida. Actualmente, asiste a la Escuela Benjamin, una institución privada en Palm Beach, Florida, de la cual se graduaría en 2026.

Kai Trump, su carrera en el golf

Desde pequeña, una de sus más grandes pasiones era el golf. En su biografía en SportsRecruits cuenta que lleva más de 13 años como jugadora y que está en su segundo año en el equipo universitario de su escuela secundaria.

En la clasificación del Junior Golf Scoreboard, ocupa el puesto 1288 Instagram/@kaitrumpgolfer

“El golf siempre ha sido una parte muy importante de mi vida y es mi mayor pasión. Siempre aspiro a ser una líder y una figura positiva dentro y fuera del campo”, detalló.

Su primer evento fue en marzo del año pasado en Junior Invitational en Sage Valley, un torneo que reúne a los mejores jugadores juveniles a nivel internacional. Trump anotó 89-79-83-89 para terminar con 52 golpes, según consignó Golf Channel.

Asimismo, ha participado en eventos estatales y locales, con su mejor resultado en Hurricane Junior Tour a principios de este año, donde terminó subcampeona. Con estos resultados, está clasificada en el puesto 461 en el ranking Rolex AJGA, la posición 1083 en el Universal Golf Ranking y el lugar 1288 de Junior Golf Scoreboard.

Quién es Kai, la nieta influencer de Donald Trump que debuta en la elite del golf

El pasado 12 de noviembre, la Universidad de Miami anunció que Kai formará parte de su clase de fichajes de golf femenino el primer día del periodo de fichajes de la División I de la NCAA para la mayoría de los deportes. “Me encantan los entrenadores. Está cerca de casa. Es una gran escuela”, dijo la golfista.

La rama influencer de Kai Trump

Kai también goza de gran presencia en redes sociales. Cuando no está en el campo de golf, suele publicar su día a día en sus cuentas de TikTok e Instagram, donde tiene 1.4 y 2.5 millones de seguidores respectivamente.

Para publicar blogs más largos sobre eventos importantes, utiliza su cuenta de YouTube, donde cuenta con más de un millón de suscriptores. En algunos videos aparece Donald Trump, su abuelo. “Ama lo que haces”, le dice el presidente a la joven acerca de su pasión por el golf.