Fue al hospital por dolores de cabeza y le diagnosticaron una contractura: murió por un ACV

Un reciente caso conmocionó a la provincia de Neuquén cuando un hombre que tenía recurrentes dolores de cabeza fue diagnosticado con una contractura y, horas después, murió por un accidente cerebrovascular (ACV). La noticia se dio a conocer este sábado, cuando su madre expuso el caso y denunció una mala praxis.

Jonathan Dayán Monsalve se acercó el lunes 17 de noviembre al Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendon. El hombre, de 40 años, arribó al nosocomio con intensos dolores de cabeza, mareos y malestar general, dijo su madre Liliana Cid a La Mañana de Neuquén.

Pero ese día no recibió un diagnóstico claro. Jonathan ingresó al Centro de Salud del Parque Industrial. Allí le tomaron la presión y luego lo mandaron a su casa sin más precisiones.

Los síntomas empeoraron con el paso de las horas. Ya en su hogar, la alarma se encendió cuando Jonathan empezó a tener vómitos recurrentes y un mareo mucho más fuerte. Por ello, viajó en colectivo por sus propios medios hasta la guardia del hospital. Allí lo recibieron con una marcada descompensación, le colocaron suero y le realizaron estudios. Le dijeron que tenía una contractura, le indicaron que volviera a su hogar y le recetaron un analgésico para calmar el dolor.

Todo culminó el martes por la tarde. Jonathan continuaba con los síntomas, y a ellos se les sumó una transpiración repentina. Su familia se decidió a llamar entonces a una ambulancia. La madre recordaría más tarde las preguntas del personal de emergencias. Le consultaron repetidas veces si su hijo había consumido drogas o alcohol, algo que ella negó por completo.

Al comprobar su estado de salud, los médicos lo trasladaron de urgencia al hospital, adonde llegó junto a su hermana. Allí ingresó por la zona roja del nosocomio con un diagnóstico de ACV severo. Fue intubado rápidamente, pero ya no había nada más que hacer: Jonathan entró en un estado de coma y murió el miércoles por la tarde.

Su familia pide justicia, y su madre afirmó que la buscará “caiga quien caiga”. También señaló que Jonathan era un hombre sano y que nunca había tenido que someterse a una internación hospitalaria. Reclamó que investiguen lo ocurrido en profundidad.

La Mañana de Neuquén se comunicó con el hospital, pero desde la entidad afirmaron que no había una respuesta oficial sobre lo ocurrido.

Fue a hacerse un implante dental y murió durante la cirugía

Miguel Ángel Berlini, de 64 años, llegó el miércoles 19 de noviembre a la Clínica Robles, en Belgrano, para realizarse un implante dental que había programado desde hacía meses. La intervención estaba pautada para las 8.30, debía concluir hacia el mediodía y permitirle regresar a su casa antes de las 17. Sin embargo, el hombre murió dentro del quirófano. Las causas del deceso aún no fueron determinadas; su familia sospecha que pudo haber recibido una dosis de sedación mayor a la indicada.

Según confirmaron fuentes policiales a LA NACION, la fiscal Laura Belloqui —a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°59— ordenó a la Unidad Criminalística peritar el quirófano, trasladar el cuerpo a la morgue forense y secuestrar la historia clínica, las credenciales profesionales y toda la documentación vinculada al procedimiento.

La Clínica Robles de Belgrano se encuentra clausurada preventivamente

También dispuso la detención de los dos médicos involucrados, imputados de manera preliminar por homicidio culposo: el cirujano plástico Marcelo Fernando Robles (57), dueño del establecimiento ubicado en Virrey del Pino al 2500; y el cirujano maxilofacial José Miguel Galeano (47), quien había alquilado el quirófano para realizar la operación. La resolución incluyó la clausura del lugar con una faja judicial.

Alejandra, la hermana de Miguel, explicó a LA NACION que los estudios prequirúrgicos estaban en regla y que Berlini no tenía antecedentes médicos. Por eso, cuando pasó el horario previsto para el final del procedimiento y nadie ofrecía información, la preocupación comenzó a crecer. En un cuarto de la clínica esperaban Alejandra (62) y las hijas de Miguel, Camila (27) y Celeste (30).