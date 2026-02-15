Es terapista ocupacional, pero se convirtió en “la gurú del microondas” y reveló los mejores secretos de ese artefacto

Si uno visita la cocina de cualquier casa argentina seguramente haya un microondas; sin embargo, poco uso se le da más que para calentar alguna sobra de comida del día anterior. Lo que no muchos saben es que ese aparato olvidado en realidad esconde cientos de secretos que pueden convertir a cualquier entustiasta en un cocinero experto.

Esta es la premisa con la que Marisol Gutiérrez, una terapista ocupacional y docente de Lincoln, provincia de Buenos Aires, empezó a compartir recetas en las redes sociales y, al poco tiempo, se convirtió en “la gurú del microondas”, con más de 248 mil seguidores en Instagram. “No es apretar 30 segundos y nada más, hay mucho más”, aseguró en diálogo con LA NACION.

Marisol vive en Lincoln, provincia de Buenos Aires (Foto: Gentileza Marisol Gutiérrez)

Sin buscarlo, esta cocinera aficionada se convirtió en la figura principal del país en la reinvindicación del uso culinario del microondas y su llegada se hizo masiva: sacó un libro, vende cursos online, fue embajadora de marcas de electrodomésticos y con sus tips de cocina se convirtió en una sensación en las plataformas digitales. Llegar a esta realidad fue impensado para ella y su biografía es testigo de que la vida puede guardar sorpresas inesperadas en cualquier momento.

En su Lincoln natal, nada de su casa estaba relacionado a la cocina. Su papá bancario y su mamá docente preparaban “comida aburrida”, según contó, debido a las restricciones alimentarias de su padre. Como toda historia, siempre hay un gen que se encuentra en el pasado. Su primer acercamiento a la cocina fue cuando en el último año de secundaria tuvo un pequeño emprendimiento para juntar plata para ir de viaje de egresados a Bariloche.

Las recetas de Marisol se hicieron virales

“Yo no sabía hacer nada, le dije a mi mamá que me enseñe a hacer alfajores de maicena y salí a vender con una amiga, que hacía empanadas. Fuimos casa por casa y la gente nos compro un montón, junté mucha plata”, recordó entre risas.

La llegada del microondas a su vida

Tras unos años estudiando en Buenos Aires, decidió con su novio -que luego sería su marido- regresar a Lincoln para formar una familia. “Hacía las milanesas, tarta y nada más. La cocina nunca fue protagonista en mi casa”, comentó, hasta que todo cambió un día. Aburrida una tarde, de vuelta en su pueblo, decidió incursionar en un curso culinario pero como no había cupo terminó en un taller de cocina con microondas.

“Yo quería hacer cocina tradicional y la profesora me dijo que no había cupo pero que me anote en el de microondas. ¿Microondas? ¡Qué aburrido!’, pensé“. Sin saberlo, ese curso plantaría una semilla en ella que luego daría sus frutos. ”Empecé a aprender a cocinar, a hacer las cosas con sabor. Era todo súper fácil y práctico y en re poco tiempo. ¡Qué espectacular esta técnica de cocción!”, recordó.

El microondas permite resolver comidas en minutos

Se convirtió en “La gurú del microondas”

Aquel curso, fue un antes y un después para ella. “De ahí nunca dejé de usar el microondas, lo naturalicé. Mis amigas me cargaban porque nos juntábamos a comer y yo llevaba el flan hecho en el microondas. Lo usaba mucho porque somos cinco para comer en casa”, comentó. Un día, sus amigas le pidieron una receta de arroz en el microondas. Como un juego, en 2019, Marisol la subió a su cuenta de Instagram, donde tenía una cuenta privada, para que les quede grabado el paso a paso.

Sin buscarlo, Marisol se volvió una referente de la cocina en redes sociales (Foto: Gentileza Marisol Gutiérrez)

En poco tiempo, le empezaron a llover solicitudes de amistad de gente que no conocía. No le prestó atención, e hizo un segundo video preparando una salsa bolognesa y ahí explotó. “Mi amiga Romina me dijo: ‘che, está teniendo éxito esto, ¿por qué no te abrís una cuenta de cocina? Te pones ‘La gurú del microondas’. A mí me encantó la idea y ahí arrancó”, contó. Para principios del 2020, el perfil ya tenía 10.000 seguidores.

Hoy en día Marisol tiene casi 250 mil seguidores en Instagram

Allí comenzó un camino autodidacta, donde empezó a aprender más recetas por YouTube y le pidió a una amiga diseñadora que la ayude con su logo y su paleta de colores en las redes. El público estaba muy receptivo en plena pandemia. Con todos encerrados, mirar videos de cocina era un gran plan. “Me daba cuenta que la gente le interesaba mi contenido porque no sabían usar el microondas. Saqué un poco mi parte docente y empecé a explicar”, afirmó. La cuenta fue creciendo paso a paso y para mayo del 2020 la contactó una importante empresa de electrodomésticos para enviarle un microondas y que ella lo utilice para sus recetas.

El microondas permite cocinar una gran variedad de alimentos

Reinvindicar el microondas

La invención del microondas se produjo en 1945, por parte del científico estadounidense Percy LeBaron, y dos años más tarde, en 1947, salió al mercado como una máquina de casi de 2 metros de altura. Para la década del 60, salieron modelos más pequeño y asequibles, marcando el inicio de su uso masivo en cocinas. En los 70 y 80, se convirtió en un electrodoméstico esencial en los hogares occidentales, transformando la cocina. Sin embargo, en la actualidad muchos hogares lo tienen, pero se utiliza para tareas mínimas o cayó en desuso. “Todo el mundo lo tiene, pero nadie lo sabe usar”, reconoció Marisol.

Hace décadas, los microondas venían con recetarios para que la gente aprenda a usarlos. Hace unas décadas, el cocinero Manuel Aladro se transformó en “el rey del microondas” en Argentina con sus recetas en la televisión. No obstante, ahora las marcas ya no entregan recetarios y es raro encontrar en TV recetas en el microondas. También hubo ciertas campañas mediáticas erróneas y mitos incomprobados que desmotivaron su uso.

Los beneficios del microondas

“No es apretar 30 segundos y nada más, tiene un montón de tipos de cocciones”, explicó Marisol y lo comparó con el lavarropas: “Si hacés todos los lavados iguales para la ropa, te va a quedar mal. Esto es lo mismo: hay que aprender a usarlo, saber para qué cada potencia y cada función”.

Según la experta, el primer beneficio que tiene el microondas es la practicidad. “Te resuelve rápido, yo no hago nada gourmet, pero es infalible para el día a día. Optimizo mi tiempo: si una torta en el horno la hacés en 45 minutos, en el microondas la hacés en 15″, aclaró.

“Si a vos te sobró comida de la noche anterior y la querés calentar y ponés el botón de los 30 segundos, no la estás calentando, la estás recocinando porque esos 30 segundos son de cocción. En realidad para calentar tenés que bajar la potencia”, aclaró sobre el “mal uso” que se hace del electrodoméstico.

Marisol sostiene que mucha gente no conoce todas las posibilidades que brinda el microondas (Foto: Gentileza Marisol Gutiérrez)

En el microondas se puede cocinar platos tan distintos como pan integral, carne asada, salsas, mermeladas, tortas, postres, budines, arroz, pure, pollo y el pescado, entre otras cientos de preparaciones. “Todo es más rápido y sin perder los nutrientes y las propiedades del alimento”, afirmó la especialista.

“Lo único que vos no podés hacer en el microondas es freír”, aclaró y opinó sobre la moda de las freidoras de aire. “Hay microondas de alta gama con freidora de aire, tienen la función de convección que se usa a través de aire caliente, al igual que las freidoras”.

Como los autos, la calidad y el precio del microondas es directamente proporcional a lo que pueden hacer. Uno de 200 mil pesos va a tener menos opciones que uno de 500 mil pesos, por eso Marisol recomienda elegir uno que se “acomode a las posibilidades de cada uno”.

Cocinar rico y saludable en microondas es posible

La gurú del microondas y su marca personal

Ya establecida como “La gurú del microondas”, Marisol apunta a hacer crecer su figura y monetizar su alcance en redes sociales. Además de haber trabajado con marcas de electrodomésticos, armó una tienda online donde vende productos aptos para microondas, sacó un un e-book con recetas dulces y hace dos años armó una escuela de cocina virtual por la que ya pasaron más de 2000 mujeres. Además tiene una suscripción mensual con recetas en una plataforma y brinda mentorías.

A su vez, pudo vincular sus dos profesionaes. “Hace tres años generé con una psicóloga un taller de cocina para chicos con discapacidad. Son adolescentes y adultos que a través de la cocina trabajamos su autonomía, salen un montón de objetivos terapéuticos cuando nos juntamos”, contó.

La cocinera cumplió su sueño al sacar su propio libro (Foto: Gentileza Marisol Gutiérrez)

Por último, sacó en noviembre del año pasado su libro Micro Sabores, que fue el “gran sueño” su vida, después de golpear muchas puertas. “Escribí a muchas editoriales y no les interesaba el proyecto hasta que di con la indicada. Fue un sueño poder llegar ahí, todo lo que había en librerías sobre microondas era de antaño”, valoró.