Tiene 29 años e inventó el “cemento magnético” que promete revolucionar las construcciones: “Paredes interactivas”

Un cuchillo de cocina, un martillo y hasta una pala son algunos de los objetos que Marco Agustín Secchi, un estudiante salteño de Ingeniería Industrial, logró “pegar” a la pared sin necesidad de hacer ningún agujero. El joven de 29 años inventó un material que se utiliza en cementos, placas y recubrimientos que permite colgar elementos sin perforar, solamente mediante fijación magnética de alta potencia. “Podes configurar las paredes a tu estilo, sin dañar el espacio que habitás”, aseguró en diálogo con LA NACION.

El camino que llevó a Marco a crear este material que puede revolucionar las construcciones arrancó desde pequeño y nació desde su curiosidad. “De chico siempre me gustó armar y desarmar todos los electrodomésticos que había en mi casa, quería saber cómo estaban hechos por dentro y cómo funcionaban”, relató el joven que pasó una infancia vinculada al ámbito de la ciencia y la salud, ya que su papá es médico cardiólogo y su mamá nutricionista.

Desde muy pequeño, Marco sintió curiosidad por los materiales y objetos (Foto: Gentileza Marco Secchi)

Como otros jóvenes argentinos, la escuela técnica fue el lugar donde dio rienda suelta a esa exploración sobre cómo se hacen los objetos y cómo darles una funcionalidad en el mundo real. Después del secundario, Marco pasó por varias carreras como Arquitectura, Ingeniería, Biomedicina y Electrónica hasta que encontró “la fórmula perfecta” en el Diseño Industrial: una carrera que combinaba el diseño y la creación de los objetos con la búsqueda de resolver problemas cotidianos.

“Mi recorrido se construyó a partir de probar, equivocarme, aprender y volver a intentar. Ese proceso fue construyendo mi criterio y mi manera de encarar proyectos. Mi trabajo parte de la intuición y la creatividad, pero se apoya en la realidad física, técnica y productiva: materiales, procesos, costos, tiempos y escalabilidad”, aseveró.

Con el invento de Marco, los objetos parecen flotar pegados a la pared (Foto: Gentileza Marco Secchi)

El origen de su invento

Como muchas creaciones en la historia, su ”sistema constructivo magnetizable", al que bautizó Ironplac, nació de una simple pregunta: ¿por qué hay que perforar la pared para colgar un objeto?. “Me gusta observar, estar atento a lo que la vida me pone enfrente, mirar desde otro ángulo. Un día me cuestioné el por qué cada vez que necesito poner algo en la pared tengo que perforar la superficie. Ese fue el puntapié inicial para este proyecto”, reveló.

“Hoy en día las paredes no son funcionales, este desarrollo permite colgar objetos sin necesidad de hacer agujeros, evitando que se arruine la estética”, agregó Marco, que comenzó a hacer los ensayos en su propia casa. Su búsqueda era lograr “paredes interactivas” que permitan a los usuarios colocar elementos como cuchillos o cuadros en los muros como quien pega un imán en la heladera.

Marco sigue con las pruebas piloto del sistema constructivo magnetizable

El Ironplac se aplica a los revestimientos de las construcciones, tanto en obra seca como obra húmeda. “El cemento magnetizable que está pensado para el caso de la obra húmeda es para el revoque fino, para el final de la obra. Viene en una bolsa preparada para ponerle agua y cubrir la superficie como si fuese un revoque fino tradicional, pero agregándole estas propiedades magnetizables”, explicó Marco y aclaró que la mezcla “es 100% pasiva, no emite ningún campo magnético”.

Luego de poner el material en la pared, ya se pueden “colgar” elementos que tengan un imán adherido. Así, se puede pegar un pequeño imán a un martillo o a un cuadro y desplazarlo por cualquier parte de la pared que contenga el Ironplac. Según Marco, ya logró imantar cosas como herramientas, tablas pequeñas, cuchillos, paneles y hasta una pala en estas “paredes interactivas”.

Mediante videos en su cuenta de Instagram @marco.secchi, el joven muestra el avance de su invento e invita a que más gente se sume a probar su creación. Los clips son divertidos, ya que si el espectador no conoce el Ironplac, parece magia como un cuchillo logra “flotar” en la pared sin la intervención humana.

Hasta el momento, este sistema permite imantar objetos pequeños y medianos (Foto: Gentileza Marco Secchi)

La fórmula secreta y el futuro de su invento

Como si se tratara de la fórmula de la Coca-Cola, por motivos de propiedad intelectual, Marco evita dar la receta exacta de su creación. Hasta ahora, tiene realizada la contemplación de la propiedad intelectual con antecedentes a su nombre y solo informa en su sitio web que el Ironplac es una “formulación especial con cargas minerales y ferrosas”. “Estamos avanzando en presentaciones de patente a través del sistema internacional PCT para asegurar protección del desarrollo”, confió el joven sobre su proyecto, que ya esta validado en pruebas de laboratorio e instalaciones piloto.

El proyecto se encuentra en una etapa inicial buscando inversiones para escalar la producción (Foto: Gentileza Marco Secchi)

El proyecto cuenta hoy con prototipos funcionales, pruebas en uso real, y validaciones prácticas en contextos concretos. “Todavía no se comercializa, es un invento en etapa avanzada que cuenta con demos instalados en obras reales y ahora estoy en la instancia de invitar colaboradores o a profesionales que estén interesados en este proyecto”, aseguró.

Según contó, ahora llega la parte de buscar el financiamiento de la producción del Ironplac. “Ahora estoy con esa limitación del escalado para sacar las primeras unidades al mercado. Me encuentro en conversación con algunas empresas”. Marco se planteó instalarse en el mundo de los materiales de la construcción, por lo que buscará hacer sonar más de un teléfono en los próximos meses.

Marco busca escalar su proyecto para llegar a comercializarlo

Este sistema constructivo creado por un joven argentino busca revolucionar la funcionalidad de las paredes en todos los ámbitos. Marco quiere llegar a espacios de trabajo, jardines infantiles, aulas, talleres y laboratorios, donde las “paredes interactivas” ayuden en múltiples tareas cotidianas y hagan más fácil la vida a las personas.

“Me interesa entender qué hace falta para que una idea funcione en el mundo real y pueda sostenerse en el tiempo. Más que una solución cerrada, el sistema está pensado como una plataforma constructiva, capaz de evolucionar, integrarse a distintos materiales y escalar, optimizando recursos”, concluyó Marco, esperanzado de que su invento se instale en el mercado.