El juego tradicional chino que ayuda a mejorar la memoria y la concentración

En la búsqueda de alternativas que estimulen la mente y fortalezcan la salud cognitiva, un juego tradicional chino comenzó a captar la atención de gran cantidad de neurólogos. Se trata del mahjong, un pasatiempo milenario que, según distintos estudios recientes, puede tener un impacto positivo en la memoria, la concentración y la agilidad mental, en especial a partir de los 50 años de edad.

Un estudio publicado en la revista Frontiers in Neurology evaluó el efecto de este juego en adultos mayores con deterioro cognitivo leve. Los resultados mostraron que tras 12 semanas de práctica frecuente, los participantes evidenciaron mejoras en funciones ejecutivas y en la realización de actividades cotidianas. Este hallazgo sugiere que el mahjong no solo es una actividad recreativa, sino que puede convertirse en una herramienta valiosa para estimular la mente y fomentar la autonomía en personas de edad avanzada.

Una revisión de este mismo estudio, publicada en The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease en 2024, subrayó que este juego no solo fortalece aspectos cognitivos como la memoria de trabajo y la atención, sino que también potencia la interacción social, un factor clave para prevenir cuadros depresivos y retrasar el avance del deterioro neurológico.

Cómo jugar al mahjong

Otro estudio, esta vez del International Journal of Geriatric Psychiatry, respaldó estos beneficios al encontrar una asociación directa entre la práctica habitual del mahjong y una menor probabilidad de desarrollar trastornos cognitivos en la adultez mayor. En un contexto donde el envejecimiento saludable se ha vuelto una prioridad en salud pública, estas evidencias ofrecen una alternativa lúdica y accesible.

¿Qué es el mahjong y cómo se juega?

El mahjong es un juego de mesa que tradicionalmente se juega entre cuatro personas. Su aparición se dio en el año 1920 en China y luego fue comercializado en todo el mundo. El mismo consiste en el reconocimiento de patrones, la estrategia y la rapidez mental, combinando azar con habilidades cognitivas complejas.

Entre sus cualidades más destacadas se encuentra su accesibilidad, ya que sus reglas son muy fáciles de aprender en una o dos partidas. Sin embargo, su nivel de complejidad puede aumentar a medida que se incorporan nuevas variantes o estrategias, lo que lo vuelve desafiante incluso para jugadores experimentados.

El mahjong chino puede costar entre 70 mil y 200 mil pesos argentinos Foto: Mercado Libre

A diferencia de otros juegos, el mahjong promueve la participación activa sin generar dependencia tecnológica. Se juega con fichas muy similares a las del dominó, pero con símbolos orientales, y permite adaptar sus reglas según el contexto o el nivel de experiencia de los participantes. Además, su componente social lo convierte en una excelente excusa para compartir tiempo con otros, algo esencial en la prevención de la soledad y el aislamiento.

En Argentina este producto puede comprarse a través de Internet o en tiendas especializadas y sus precios, según el modelo, el tamaño y la calidad de la ficha, van desde los 70 mil a los 200 mil pesos. Gran cantidad de personas lo adquirieron en el último tiempo por el boom de las series y películas chinas en los que aparece o es nombrado, sin conocer detrás el valioso poder que tiene para mejorar las funciones cognitivas a largo plazo.