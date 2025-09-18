El truco para arreglar las puntas despegadas de las zapatillas

Es muy común que las zapatillas deportivas pasen factura por el uso intensivo y se empiecen a deteriorar, sobre todo en las puntas, donde la suela puede despegarse por la fricción con el piso. Sin embargo, se puede utilizar un método casero para reparar estas prendas y así ahorrar dinero al evitar comprar unas nuevas. Para cada necesidad hogareña existe un consejo útil, y a la hora de los arreglos de ropa también hay uno.

Las zapatillas deportivas y urbanas aparecieron en Inglaterra hacia fines del siglo XIX y ese novedoso calzado cambió para siempre la moda y la industria. A diferencia del zapato clásico, las deportivas tenían suelas de goma y telas blandas, lo que las hacía perfectas para la práctica de deportes. Las zapatillas se convirtieron en un accesorio fundamental dentro de cualquier vestidor y en la actualidad las usamos para caminar, entrenar, estar en casa, ir a trabajar, salir de compras o realizar diversas actividades diarias.

Con pegamento y una técnica adecuada, se pueden arreglar estas prendas (Foto: Gemini)

Hay zapatillas de todo tipo, modelo, estilo, material y función. Las deportivas suelen deteriorarse más rápido debido al uso intensivo en deportes o caminatas, y ese desgaste se nota especialmente en las suelas y en la zona de la puntera. Sin embargo, hay un método casero que es ideal para arreglar unas zapatillas viejas que tengan las puntas abiertas.

Cuando las puntas se despegan, solemos descartarlas o guardarlas para regalar, pero este inconveniente es mínimo si se lo compara con otras roturas o daños habituales en la ropa. No existe una solución milagrosa o natural para este problema, lo indispensable es contar con un adhesivo específico para calzado, seguro y confiable, que no arruine la goma. Con paciencia y una técnica adecuada se puede llegar

El paso a paso para volver a pegar la punta de las zapatillas es:

Introducí una bola de papel o diario dentro de la zapatilla para que la punta no pierda forma al pegarla.

para que la punta no pierda forma al pegarla. Limpiá bien la puntera , retirando restos de adhesivo viejo o polvo acumulado.

, retirando restos de adhesivo viejo o polvo acumulado. Aplicá pegamento en ambas superficies de la puntera y presioná fuerte durante un minuto para asegurar la unión.

y presioná fuerte durante un minuto para asegurar la unión. Colocá una banda elástica o cinta adhesiva sujetando la zona y dejá que seque durante unos minutos.

y dejá que seque durante unos minutos. Quitá la cinta y listo: tus zapatillas quedarán reparadas con este truco sencillo.

El deporte puede deteriorar las zapatillas deportivas (Foto: Freepik) PORNSAWAN

Otro de los puntos a tener en cuenta con respecto a estas prendas es desarrollar una buena rutina de cuidado. No se puede evitar que se desgasten por el uso, pero sí se puede mejorar en el mantenimiento de su higiene para que tengan una mayor vida útil. En ese caso, para mantener siempre las zapatillas como nuevas hay que seguir estas recomendaciones:

Lavalas siempre a mano para quitar manchas a fondo y evitar daños en el lavarropas.

Guardalas dentro de una caja, en un lugar fresco y seco; nunca en espacios con humedad.

No las guardes húmedas ni con mal olor: dejalas airearse hasta que estén secas.

En el caso de las zapatillas blancas, usá una mezcla de bicarbonato y vinagre para quitar manchas difíciles y devolverles el brillo.