Es argentino, fue a un Ross de California y encontró zapatillas de colección a precios baratos: “Ridículamente bajos”

Un creador de contenido argentino compartió en redes sociales su recorrido por una tienda de la cadena Ross en Los Ángeles, California, y se mostró sorprendido por los hallazgos que hizo. Encontró zapatillas de colección a precios que, en el mercado regular, no se consiguen: “Ridículamente bajos”.

Ross en Los Ángeles: zapatillas y ropa de marca a precios bajos

Ross Dress for Less es una de las tiendas más populares de Estados Unidos para quienes buscan ropa y calzado de marcas conocidas a valores reducidos. Con locales en casi todos los estados, esta cadena se convirtió en una alternativa a los outlets, ya que muchas veces tienen valores más accesibles.

Fue a un Ross de California y encontró zapatillas de colección muy baratas

Un joven argentino especialista en sneakers, conocido en redes como Juanposite, publicó en su cuenta de Instagram (@kicksandfriends) su experiencia en una tienda de esta cadena en California. “Fui en búsqueda de alguna rareza”, comenzó. Esto fue lo que más le llamó la atención, tanto por su precio como por su diseño:

Zapatillas Vans baratas en Ross: modelos desde US$33

El recorrido por la tienda de Los Ángeles mostró el calzado disponible. “Arrancamos con el talle 7, algunas Vans Sk8-Hi en colaboración con Disney, US$37″, comentó. También destacó que en el mismo talle había unas Vans slip-on por US$33. “Bastante bien”, resaltó.

De la misma marca, pero en talle 9, el reconocido creador -que también es experto en NBA- mostró un calzado muy recordado en Argentina: “En talle 9, otra vez predominó Vans con unas Sk8-Hi, muy bonitas, a US$37″.

Asimismo, comentó que había hallado “las famosas Vans Half Cab de Bruce Lee, que tuvimos hace un tiempo en Argentina". Según comentó, “en Ross estaban por US$37”, un precio que calificó sin dudar como “una ganga”.

Nike Air Max Plus y más ofertas en Ross California

En otro tramo del video, el argentino comentó que en talle 8 aparecieron modelos aún más buscados. Y mostró lo que, a su criterio, era una oferta difícil de pasar por alto: “Encontré una Nike Air Max Plus Drift por US$80″. Sorprendido, explicó que estaban a un precio muy bajo. “Tengan en cuenta que el (costo de) retail es de US$185”, afirmó.

Se trata de una de las zapatillas más reconocidas de Nike, que suele agotarse rápidamente en lanzamientos limitados.

Fachada de tienda de Ross Dress for Less, la cadena de indumentaria de marca a precios bajos Visitdavenportflorida

Skechers y Puma, también con grandes descuentos en Ross

Las sorpresas continuaron. En el talle 10, Juanposite mostró opciones accesibles para el uso diario. “En talle 10 aparece Skechers, calzado ideal para caminar en las vacaciones a solo US$30 y ojo con estas (Puma) MB03, zapatilla de básquet por US$50”, agregó.

Puma se sumó a la lista con los siguientes modelos: “En talle 11 aparecieron las Inhale a US$37 en dos colorways. Si no te gustan estas, puedes optar por estas otras". Y consideró que se encontraban a “muy buen precio”.

Para quienes usan talles grandes, la cadena también ofrece alternativas atractivas. “Por último, en talle 12 encontramos varias zapatillas de basketball a precios súperbajos”, indicó.

Ross Dress For less es conocido por sus grandes ofertas; "vale la pena", afirmó el influencer argentino Instagram Ross dress for less - https://www.instagram.com/rossdressforless/

¿Conviene comprar en Ross en EE.UU.?: esto opinó el especialista argentino

El propio protagonista cerró su clip con una pregunta a sus seguidores: “¿Vale la pena ir un Ross si estás por Estados Unidos?“. De inmediato, el especialista dio su veredicto: “La realidad es que sí, encontrás ropa y zapatillas a precios más baratos que en un outlet”.

La experiencia del influencer latino reflejó por qué Ross es popular tanto por los consumidores locales como por turistas. Para los fanáticos de las marcas de indumentaria y calzado ofrece la posibilidad de acceder a productos de etiquetas reconocidas por unos pocos dólares.