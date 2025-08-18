El video del encuentro entre Santi Maratea y Ángel Di María en Rosario: qué le regaló

Rosario fue el escenario del encuentro de dos personalidades: el reconocido influencer Santi Maratea y el campeón del mundo Ángel Di María. El conductor de Trato Hecho (América) aprovechó un viaje laboral del programa hacia la ciudad santafesina para conocer al futbolista y a su mujer, Jorgelina Cardozo, y se rindió ante la grandeza y la humildad del jugador de Rosario Central.

Maratea se encuentra viviendo un gran momento tras su estreno como conductor televisivo con el concurso que se emite de lunes a viernes a las 22 y que tiene importantes premios económicos para los participantes. Así, aprovechó que viajó hacia la ciudad natal de Di María por trabajo y no quiso perder la oportunidad de tener un intercambio con el crack que retornó al país en este mercado de pases.

La publicación que Santi Maratea le dedicó al matrimonio

“Un campeón del mundo y al mismo tiempo de las personas más sencillas que conocí. Gracias Ángel Di María y Jorgelina Cardoso por recibirme en su casa, fue un placer enorme”, escribió el influencer en la publicación de su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 3 millones de seguidores. La respuesta no tardó en llegar por parte del exjugador de la selección argentina y, fiel a su estilo, respondió el posteo con el emoji de un corazón.

En la foto se los ve abrazados y sonriendo, y atrás de ellos se vislumbra una vitrina con una réplica de la Copa del Mundo. No es para menos semejante exhibición: Ángel fue autor de uno de los goles de la final contra Francia y una las figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Qatar 2022.

Jorgelina reposteó la foto en su propia cuenta y elogió al creador de contenido. “Nos visitó este genio”, escribió la mamá de Pía y Mía, las dos hijas del matrimonio. Desde que volvieron al país después de 18 años, la familia se encuentra disfrutando de su estadía en Rosario. El delantero retornó al club de sus amores y, si bien en lo deportivo todavía está en un proceso de adaptación a Rosario Central, tanto él como su mujer suelen compartir fotos mostrando con alegría su vida en Argentina.

Jorgelina compartió la foto junto al influencer en sus historias de Instagram

Por su parte, Maratea se llevó una camiseta firmada del Canalla por parte de Di María, una de las más importantes del fútbol local en la actualidad. En el último tiempo, el influencer dejó su zona de confort en las redes sociales para ser la cara visible de Trato Hecho, el concurso que reparte hasta 20 millones de pesos.

Como parte del programa, el conductor viajó hacia la ciudad santafesina para buscar nuevos participantes. “Me vine a Rosario a buscar a alguien que quiera participar en Trato Hecho por 20 millones de pesos, es tan fácil como cruzarme y decirme que querés participar. Nos vemos”, explicó en un video que subió a su cuenta.

Santi Maratea de visita en Rosario

En el último año, Maratea también se embarcó en un proyecto para ser futbolista y está jugando en la Reserva del club Colegiales aunque sin mucha continuidad hasta el momento. Restará saber si el influencer le pidió consejos futbolísticos a Ángel, que hizo goles en casi todas las finales de la Selección y llevó su zurda mágica por grandes equipos como Real Madrid, PSG y Manchester United.