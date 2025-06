Santiago Maratea se defendió de quienes lo llamaron “gordofóbico” por los comentarios sobre su peso

Santiago Maratea volvió a estar en el ojo de la tormenta esta semana y tuvo que salir a dar explicaciones a sus seguidores. El influencer fue duramente cuestionado luego de contar que había bajado de peso y referirse a su antiguo aspecto como el de un “chancho con rulos”. Ante las críticas en redes sociales, salió al cruce.

“Esto no es un pedido de disculpas”, aclaró en el posteo de su cuenta de Instagram, que obtuvo más de 32 mil vistas y de dos mil comentarios. Allí, el hincha de Independiente contó que perdió 10 kilos y respondió a quienes lo señalaron por hacer comentarios gordofóbicos.

“Algunos concluyeron que soy una mala persona y eso me hizo pensar. Leo sus comentarios con atención y no los minimizo. Siento que tengo más para aprender yo de ustedes que ustedes de mí”, reflexionó.

Maratea utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores (Captura: @santimaratea)

Aun así, planteó una crítica a sus detractores: “Si realmente tengo actitudes gordofóbicas, ¿qué debería hacer? ¿Ocultarlas? ¿No sería mejor visibilizarlas, reconocerlas y trabajar para cambiarlas? Como comunicador, ¿es más saludable aparentar ser perfecto o mostrarme tal como soy y tratar de mejorar?”.

Maratea también explicó que el aumento de peso se debió a que dejó de fumar, lo que le generó más ansiedad y ganas de comer. Una vez superada esa etapa, decidió enfocarse en volver a su peso habitual con la ayuda de una nutricionista que le armó un plan alimenticio. El influencer precisó que bajó de 93,6 a 82,8 kilos, y que perdió, además, 8,6 kilos de grasa corporal.

“El comentario sobre que parecía un chancho con rulos lo hice en tono de humor, riéndome de mí mismo”, aclaró. “¿Ahora tampoco se puede uno reír de sí mismo?”, cuestionó.

También se refirió a un chiste que hizo para agradecer a las mujeres con las que estuvo durante esa etapa. “¿Estoy diciendo que solo los lindos pueden tener sexo? No y no estoy de acuerdo con esa interpretación”, subrayó.

Finalmente, hizo una reflexión muy introspectiva que llamó la atención de sus millones de seguidores: “Me doy cuenta de que tengo la cabeza tan confundida que, si no me siento bien con mi cuerpo, no puedo disfrutar ni de mi intimidad. ¿Eso me convierte en una mala persona o en alguien que está intentando conocerse?”

“No creo que tenga que pedir perdón. Pienso que una reflexión honesta, aunque sea incómoda, vale más que un discurso cuidado que busca agradar. No quiero caer bien, quiero entenderme”, cerró.

Maratea respondió a las críticas sobre sus comentarios

Sus seguidores valoraron que el creador de contenido de abra emocionalmente ante su audiencia y le dejaron comentarios positivos: “Otro motivo más para enamorarme más de vos… tan real y transparente"; “Hermosa reflexión”; “Hola Santi sos un genio sacando relucir esto porque muchas personas por ser políticamente correcto no lo dicen, pero lo piensan. Así que seguí siendo así de increíblemente genuino y fiel a tu estilo” y “Mira creo que se entendió bien lo que dijiste en el otro video, a veces se hila demasiado fino, o hay mucha generación de cristal. Vaya uno a saber. Igual es super válida tu aclaración”, fueron solo algunos de ellos.