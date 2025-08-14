Denunciaron a Santiago Maratea por promocionar un producto para bajar de peso

El influencer Santiago Maratea fue denunciado el martes vía carta documento por promocionar en sus redes sociales un té que -según él- ayuda a bajar de peso y a inhibir la absorción de hidratos de carbono. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que rubricó la presentación, lo acusó de agraviar a los profesionales de la salud y le exigió que se retracte de sus dichos.

“Tomamos esta decisión porque, como establece el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), no se puede sugerir el consumo de productos dietéticos o dietarios cuando no sos ni médico ni nutricionista”, señaló Laura Salzman, presidenta de la entidad profesional bonaerense, según consignó el medio Cadena 3.

Semanas atrás, el creador de contenido difundió en su cuenta de Instagram la promoción de este producto, asegurando que es útil para quienes siguen una dieta. “Ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y no que los acumule como grasa, además de evitar esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”, afirmó en un reel publicado en su perfil.

La denuncia radicada contra Maratea. X

En el mismo posteo, Maratea también apuntó contra los nutricionistas, lo que generó malestar entre los profesionales y sumó otro punto a la denuncia: “Si lo quieren probar, háganlo con información, y no como ciertos nutricionistas arrogantes que a pesar de tener un título, no investigan y desinforman”.

En respuesta, el Colegio de Nutricionistas calificó su conducta como “agraviante, irresponsable e intrusiva” y le exigió que se retracte de sus expresiones. “Como todo influencer, tiene muchísima llegada a un público que puede estar susceptible o necesitado de la solución que él propone. Puede parecer inofensiva, pero también entraña riesgos para la salud si no se considera la situación particular de cada individuo”, advirtió Salzman en el comunicado.

Y añadió: “Los nutricionistas somos muy cuidadosos en ese sentido porque estudiamos, nos formamos y entendemos los riesgos que implican estas cosas para la salud. A veces parece inocente recomendar un té o una vitamina pero puede resultar realmente peligroso. Por eso está regulado por la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria”.

El posteo de Maratea

Al respecto, Salzman sostuvo: “Es una acción intrusista, Maratea se mete en un tema que, porque él cree que su experiencia es favorable, lo mismo va a ocurrir con el resto. Esto es muy irresponsable y desde el Colegio de Nutricionistas no lo podemos permitir, tenemos que defender la salud de las personas porque es el rol que tenemos, tiene que ver con nuestra ética profesional”.

“Más allá de lo formal y de lo legal, a partir de la denuncia, exigimos el cese de esta publicidad encubierta y buscamos que la sociedad tome conciencia que detrás de estas recomendaciones hay empresas farmacéuticas y alimenticias. Estas industrias eligen a estos personajes porque son los canales perfectos para llegar a la comunidad de manera rápida y masiva. Por otra parte, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de cuidar a la población”, concluyó.

La respuesta de Maratea

El video de Maratea se volvió viral y motivó que numerosos profesionales de la salud salieran a cuestionar públicamente la promoción de este tipo de productos. Frente a esto, el influencer redobló la apuesta y acusó a las nutricionistas de “traumadas”. “A todas las que me están bardeando en sus reels porque recomendé el No-carb, quiero decir que las banco. Me parecen unas traumadas y las banco“, dijo en otro video publicado en sus redes.

Y agregó: “Yo no se cuánto me conocen a mí o a mi historia, pero yo soy una persona que ha pasado por por muchos traumas, por eso no me pongo en la vereda de enfrente de ustedes. Pero yo, no por nada, los traumas intenté resolverlos, cosa que recomiendo. Yo dije, cuando suba este video van a saltar todas las nutricionistas arrogantes a tirarme y matarme y, efectivamente, es lo que pasó. No todas las nutricionistas me mataron, hasta hay muchas que me bancaron, pero las que son arrogantes sí.

El posteo de Yanina Latorre. Instagram

La marca señalada por sus cuestionados usos no es promocionada únicamente por Maratea, aunque -hasta el momento- él es el único que enfrenta una denuncia. Otros influencers y personalidades también comenzaron a subir historias y posteos en Instagram contando los supuestos beneficios de incorporar este té. Entre ellos, la conductora y mediática Yanina Latorre y la actriz Belu Lucius.