Entró a una mansión abandonada y lo que encontró fue aterrador: “Él no puede afrontarlos”

Una exploradora de lugares abandonados, conocida en TikTok como @Shell_ExploresUK, compartió recientemente imágenes impactantes del interior de una mansión oculta cerca de Londres, valuada en 3,5 millones de libras esterlinas. La creadora de contenido se topó con esta propiedad y quedó sorprendida por un hallazgo en particular, lo que produjo un debate entre sus seguidores.

La mansión estaba cubierta por una densa vegetación y se ubicaba dentro de una gran finca privada en las afueras de la capital británica. Según la exploradora, la propiedad pertenecía a un inversionista petrolero llamado Bob, aunque no precisó más datos de su antiguo dueño.

Al ingresar a la propiedad, la tiktoker documentó diversas habitaciones a través de un carrusel de fotos: mostró el pasillo principal, los dormitorios, la cocina y el living, entre otros espacios. Gran parte de la mansión se mantenía bastante bien a pesar del paso del tiempo, pero se notaba que no vivía nadie allí hace muchos años.

En el garage de la mansión había un auto de lujo (Foto: @shell_exploresuk)

Entre los hallazgos más curiosos, la exploradora encontró alimentos y bebidas vencidos, ropa y diversos objetos típicos de una casa. Lo más llamativo fue un elegante Jaguar negro, que permanecía estacionado en el garage. Sin embargo, lo que más la sorprendió y la dejó impactada fue la gran cantidad de fotos familiares que aún estaban dispersas por la propiedad.

En la casa había muchas fotos familiares desperdigadas entre el desorden (Foto: @shell_exploresuk)

Según la información compartida por @Shell_ExploresUK, Bob vivía en la mansión con su pareja y su hija. La historia detrás del abandono de la propiedad se remonta a 2014, cuando, tras una ruptura de la relación, el inversionista se habría mudado a otra de sus casas en Londres. En su partida, dejó atrás no solo sus vehículos de lujo, sino también “la mayoría de sus pertenencias, incluido un retrato de él con su hija sobre la repisa de la chimenea”, según relató la exploradora.

La tiktoker especuló sobre los motivos de este abandono tan peculiar. “Tal vez la mansión guarda demasiados recuerdos de tiempos más felices y él no puede volver para afrontarlos y venderla, o quizás la dejó como inversión”, sostuvo en el posteo. Esta reflexión generó un debate entre los usuarios de la plataforma, quienes se mostraron asombrados por la situación.

Las viejas fotos familiares llamaron la atención de la exploradora (Foto: @shell_exploresuk)

La publicación de Shell_ExploresUK recibió más de una docena de comentarios, lo que reflejó el asombro de la audiencia. Un usuario bromeó: “¿Estás segura de que está abandonada? Porque así dejo mi casa todos los días”. Otro reflexionó sobre la naturaleza del abandono: “Me pregunto qué fecha tendrán esas latas y paquetes de comida viejos. Otra cosa: ¿cómo alguien puede dejar atrás sus fotos familiares?”.

Varios sectores de la casa permanecían en muy mal estado (Foto: @shell_exploresuk)

La exploradora respondió a esta última inquietud, al confirmar la antigüedad de los productos y reiteró su sorpresa: “La fecha en la comida era de 2014 y lo que estaba en el congelador era de 2013. Lo sé, no puedo creer que hayan dejado las fotos familiares, había muchísimas”. Un tercer usuario expresó su fascinación por el hallazgo de la creadora de contenido: “Eso es genial. Me encantaría explorar ese lugar. ¡Qué interesante!”. La historia de la mansión de Bob, con sus recuerdos congelados en el tiempo y su valor millonario, continúa generando intriga y asombro entre quienes descubren su existencia a través de las redes sociales.