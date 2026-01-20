¿Estafa o una oportunidad? El juego de “aguantar colgado” que tiene a todos atrapados en Mar del Plata

La primera quincena de enero dejó varios virales en Mar del Plata, y en esta ocasión apareció uno más que parece haber invadido la popular ciudad de la costa argentina. La propuesta es simple: aguantar 100 segundos en una barra de dominadas y ganar $50.000 en mano. Pero no todo es tan fácil como parece y ya hay muchas críticas contra el juego en redes sociales.

Para participar, se deben pagar $7000 y poner las manos del mismo lado. Aunque el precio puede variar en las distintas sedes repartidas por Mar del Plata, lo que sí coincide en cada puesto es que aquellos que consigan ganar el desafío se irán con $50.000 en efectivo. En un primer lugar, parecía ser muy accesible para las personas musculosas o habituales usuarios del gimnasio, pero tampoco es el caso, por lo que quienes participaron fueron muy duros contra los organizadores.

Entre los principales comentarios de las distintas publicaciones virales, se destacaron los siguientes: “Esa barra tiene menos estabilidad que Argentina”; “Llegado un tiempo, el fierro empieza a girar y nadie llega a los 100 segundos. Deberían multarlo por estafa/fraude. Ese juego es súper antiguo y funciona así. ¡En YouTube está lleno de esos timos y muestran cómo lo hacen!” y “El fierro está medio aceitado y es más grande de lo normal para que la mano no cierre y tenga agarre. Aparte, si te movés, se gira y perdés estabilidad”. Con estos mensajes, las críticas no tardaron en difundirse y todo parece indicar que no se trata de un desafío honesto, sino que depende más del azar de tener la suerte de no sufrir estas supuestas trampas.

Muchos se animaron a enfrentarse al desafío, pero pocos lo ganaron

Luego de estos cuestionamientos virales, apareció un nuevo video de un hombre que estuvo más de dos minutos en la barra, por lo que incluso superó los 100 segundos requeridos para ganar los $50.000. De esta manera, luego de su “inversión” de $7.000, se llevó un premio de $43.000 de diferencia con respecto a su pago. Entre los comentarios de este posteo, se destacaron más que nada los memes por la forma en la que terminó el video, ya que el señor cayó de espaldas y se golpeó de forma alarmante: “Ganó 50, [pero] se lo gastó en diclofenac”; “Pero con ese final perdió todo el aura” y “Lástima que no pudo vivir para disfrutar el premio”.

El desafío es posible de completar, contrario a lo que muchos creían

Pero entre los 400 comentarios, apareció una grave acusación: “Es un amigo del que organiza el juego" y “Sí, cuando se sube, el cómplice bloquea la rotación de la barra”. Así, los cuestionamientos de las redes se encargaron de poner en duda la veracidad de la actividad y dejó más dudas que certezas.