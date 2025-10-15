Quiénes son los chicos de Funkanometry, el dúo de hip hop que arrasa en TikTok

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos a diario, desde desafíos virales y clips humorísticos hasta historias que sorprenden y cautivan a los usuarios. Recientemente, un video compartido por la reconocida presentadora Ellen DeGeneres llamó la atención de miles de personas: en él, se puede ver a un dúo de jóvenes artistas realizando un baile que se volvió inmediatamente viral, generando un gran revuelo en distintas plataformas.

Se trata de Funkanometry, un dúo conformado por Jacksun Fryer y Carlow Rush, conocidos por sus enérgicas actuaciones y videos de baile que rápidamente se vuelven virales. Desde sus primeras publicaciones, los jóvenes lograron captar la atención de miles de seguidores gracias a su creatividad, sincronización y estilo único, que los lleva a destacarse en distintas plataformas de redes sociales.

Jacksun Fryer y Carlow Rush: el dúo que conquista TikTok

Pese a que en las últimas horas alcanzaron gran relevancia por su reciente video viral, Funkanometry cuenta con un recorrido amplio en el mundo artístico. El dúo ya se había dado a conocer en 2022 al participar en America’s Got Talent, donde comenzaron a llamar la atención del público, y también participaron en Canada’s Got Talent, consolidando su experiencia y presencia en la escena del entretenimiento internacional.

Jacksun Fryer y Carlow Rush, el dúo que arrasa en redes

Actualmente, Funkanometry es un verdadero fenómeno en redes sociales, con casi dos millones de seguidores en TikTok y un millón en Instagram. En estas plataformas, el dúo canadiense comparte diariamente sus videos de baile, interpretando diversos hits y agregándoles su estilo personal, muchas veces en llamativas locaciones al aire libre que captan la atención de miles de usuarios.

Ellen DeGeneres compartió al dúo y causó furor

Mediante sus redes sociales, Ellen DeGeneres compartió uno de los videos de Funkanometry (Captura: Instagram @funkanometry_)

Mediante su cuenta de Instagram, la reconocida presentadora decidió compartir un video de los jóvenes y les dedicó unas palabras: “Me encantan estos dos”. El gesto de Ellen DeGeneres rápidamente generó entusiasmo entre los seguidores, quienes no tardaron en comentar y reaccionar ante la interacción.

Por su parte, Funkanometry no se quedó atrás y respondió emocionado al reconocimiento: “¡Dios mío, muchas gracias por publicar nuestro video! Gracias, gracias”. Sin dudas, la interacción con la presentadora no solo les dio aún más visibilidad, sino que también consolidó su creciente popularidad en las redes sociales.

Escenarios al aire libre y coreografías originales: su creatividad revoluciona las redes

Coreografías al aire libre: sus videos se vuelven un furor en redes

La publicación de Ellen generó una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en manifestar su admiración por el talento y la creatividad del dúo. Enseguida, comentarios y emojis de asombro inundaron las plataformas, destacando la energía de los jóvenes y su capacidad para transformar cualquier locación en un escenario de baile. Muchos seguidores también expresaron su entusiasmo por verlos recibir reconocimiento de una figura tan influyente, lo que potenció aún más la viralidad del video.

“Wow, eso es un talento increíble”, “Estos chicos son la definición de genialidad: una coreografía tan creativa y tan sincronizados, realmente impresionan”, “¡Son nuestros chicos de Canadá! Estamos muy orgullosos de ellos y de su éxito. ¡Son increíbles!” y “¡Como no amarlos!”, fueron solo algunas de las reacciones que aparecieron en la sección de comentarios.