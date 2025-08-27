LA NACION

Guía completa para cuidar una planta de ruda en casa y lograr que crezca sana

El paso a paso para que esta especie brille en el hogar; sol, agua y todo lo que hay que saber

El Tiempo (Colombia)
Aplicar los cuidados adecuados garantiza que la planta de ruda crezca fuerte y saludable en casa (Foto ilustrativa: Freepik)
La planta de ruda es una de las más cultivadas en casa por su valor ornamental, propiedades medicinales y usos en tradiciones populares. Destaca por su aroma intenso, sus hojas verde azulado y su resistencia. Con los cuidados adecuados, la ruda puede crecer fuerte y saludable todo el año.

Aprender cómo cuidar una planta de ruda en casa es clave para aprovechar todos sus beneficios y mantenerla en óptimas condiciones, especialmente si se desea cultivarla en interiores como planta decorativa, medicinal o para aprovechar sus propiedades energéticas.

Cuidar una planta de ruda en casa de forma adecuada es esencial para lograr un crecimiento vigoroso y duradero. Estos son los principales cuidados para cultivar ruda en maceta y mantenerla siempre fuerte y saludable:

  • Luz natural: requiere 4 a 6 horas diarias de luz natural, sin sol directo, para evitar quemaduras.
  • Riego moderado: regar solo cuando la tierra esté seca, cada 5 a 7 días, evitando el exceso de humedad.
  • Sustrato drenado: usar tierra suelta con arena para drenar bien el agua y prevenir pudrición de raíces. 
  • Poda regular: retirar hojas secas para estimular brotes nuevos y mantener la planta compacta.
  • Protección en invierno: resguardar la ruda del frío intenso o heladas para evitar daños.
  • Aplicar los cuidados adecuados garantiza que la planta de ruda crezca fuerte y saludable en casa. Esto mantiene su valor ornamental y sus beneficios medicinales.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia

El Tiempo (Colombia)
