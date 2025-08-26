Cuáles son las zonas del jardín donde se esconden las ratas: “¡Cuidado con el compost!”
Los parques con escombros, cultivos y agua en Estados Unidos son los preferidos de estos roedores; un especialista en jardinería explica cómo prevenir su aparición
- 3 minutos de lectura'
Para las personas que disfrutan de cuidar su jardín y esperan con ansias a que florezcan sus plantas, una de las grandes pesadillas son las ratas. Es que estos roedores se comen los cultivos, dejan su excremento y, lo peor, propagan enfermedades. Ante ese panorama, resulta importante conocer en qué zonas suelen esconderse y cómo prevenir su aparición.
Ratas en el jardín: las zonas en las que suelen ocultarse estos roedores
Cuando aparecen cultivos masticados, excremento o túneles en los costados de las cercas del jardín, lo más probable es que haya ratas presentes. Por eso, eliminar potenciales refugios y fuentes de alimento es la gran clave para combatir los roedores.
“Las ratas necesitan refugio, necesitan comida y necesitan agua”, afirmó el especialista Kevin Espirito, creador del sitio Epic Gardening, con casi cuatro millones de suscriptores en YouTube. El experto en jardinería señala que los roedores suelen esconderse en zonas del jardín que les proveen de esas necesidades. Estas son las más recurrentes:
- Áreas cubiertas de cartón, leña o escombros: pueden ser lugares ideales para que se oculten y, en caso de que llueva, se armen charcos debajo que las provean de agua.
- Comederos para otros animales silvestres: por más que estén a un nivel alto y sean para los pájaros, pueden caer y atraer a los roedores.
- Los contenedores de compost: se convierten grandes refugios para las ratas, ya que ofrecen alimento, agua por la humedad que retienen y un lugar donde resguardarse.
Para el experto, la mejor manera de lidiar con los roedores en el hogar es la prevención. “Para no tener que lidiar con las ratas en primer lugar, prevenirlas limpiando tu espacio, asegurándote de que quitaste las fuentes de comida y agua, todo ese tipo de cosas, va a ser tu mejor apuesta”, remarcó Espirito.
El compost es el gran aliado de las ratas: cómo evitar su aparición
Ante los diferentes refugios que puede haber en los jardines para roedores, la gran recomendación de Espirito es eliminar o modificar los espacios para alejarlos.
“Si eres jardinero, los contenedores de compost probablemente sean de los lugares donde les estés dando la mayor oportunidad a las ratas para que pasen el rato”, advirtió el especialista.
Al respecto, recomendó: “Si tienes un contenedor de compost estándar que está conectado al suelo, entonces cubre la parte inferior de unos 15 centímetros de altura vertical con una malla metálica y también cubrí completamente el fondo”.
“Y, si realmente tienes un problema, utiliza un compostador giratorio o cambia a algo que esté completamente cerrado, así no hay ninguna oportunidad de que entren”, agregó.
Respecto de los escombros, pilas de cartón o acumulaciones de leña, Espirito aconsejó elevarlos del suelo para que las ratas no los utilicen de refugio.
Por otro lado, el especialista recomienda sellar todos aquellos agujeros por los que los pequeños animales puedan ingresar al jardín y comer los cultivos.
“Si hiciste tus mejores esfuerzos, pero una rata igual mordió algo como un tomate, un pimiento, una zanahoria, simplemente échalo a la basura o tíralo al compost. No intentes salvarlo, lavarlo y después comerlo. El riesgo de enfermedad es demasiado alto, no tiene sentido apostar con eso”, concluyó.
Otras noticias de Animales
Con dos ingredientes. El remedio casero para combatir las pulgas en los gatos
Resiliencia. La abandonaron en el desierto, cavó un pozo para salvarse, y cuando la encontraron no podían creer lo que había con ella
Otra polémica en el Aquarium. Un servicio crucial para animales marinos en problemas, amenazado de cierre
- 1
Es chilena y tramitaba su Visa Waiver para ir a Florida, pero por un simple error casi pierde el viaje de sus sueños
- 2
Buenas noticias en Nueva York: el tren que te transporta a un “paisaje perdido en el tiempo” vuelve a funcionar
- 3
Las leyes firmadas por Greg Abbott en Texas que entran en vigor el 1° de septiembre
- 4
Nuevas loterías de vivienda en Nueva York abren solicitudes, pero por tiempo limitado: desde US$465