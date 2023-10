escuchar

Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la crisis de la mitad de la vida. Entre los 35 y los 50 años, se producen una serie de grandes cambios en la vida de todo ser humano. No se trata de cambios puntuales, sino más bien de tiempos de reflexión, los cuales se relacionan íntimamente con ciertas cuestiones de las cuales mencionaremos cuatro:

1. Sensación de pérdida

La sensación de que perdimos algo, en realidad, se debe a aquello que no hemos logrado. Por ejemplo, formar una familia, comprar la casa propia o el automóvil, terminar una carrera universitaria, etc. Es una sensación paulatina de pérdida debido a objetivos que no se pudieron cumplir.

2. Cambios en el esquema corporal

En esta etapa, comienzan a aparecer dolores en el cuerpo que anteriormente no teníamos. También es muy común sufrir la pérdida de la visión, de la audición y de los reflejos. De pronto hay una conciencia del cuerpo y, específicamente, de los cambios que tienen lugar en el esquema corporal.

3. El paso del tiempo

El tiempo en la sociedad se cotiza en dólares o euros. Sin embargo, el tiempo es vida. En esta etapa comenzamos a ser conscientes de que no somos eternos, de que la muerte existe, es inevitable y de que el tiempo avanza, pero no vuelve.

4. Inversión en los roles

Aquel que es hijo continúa siéndolo, pero ahora tal vez tiene que cuidar a sus padres que ya son mayores y necesitan asistencia. Este cambio de roles produce un cambio importante en la manera de vivir y de comportarse.

Todos atravesamos la crisis de la mediana edad. Por eso, es fundamental tener presente que no existe una etapa mejor que otra. Cada etapa evolutiva de nuestra vida tiene su encanto. En ninguna lo hemos tenido todo, y en ninguna nos ha faltado todo. Debemos reconocer las bendiciones de cada una y disfrutarlas, aceptando en el camino las pérdidas que vayan surgiendo. Y, sobre todo, seguir construyendo hacia adelante.

