escuchar

Mucha gente hoy en día manifiesta sentirse decaída, sin fuerzas. Es decir, de carecer de energía interior. Por esta razón, hoy quiero invitarte a reflexionar acerca de tres maneras prácticas para sentirnos mejor interiormente.

1. Invertir en mi cuenta afectiva

Todos los seres humanos, aunque no seamos conscientes de ello, poseemos una “cuenta corriente” afectiva. Si yo deposito en ella afecto, ayudando, acompañando, escuchando o aconsejando a alguien, estoy sembrando una semilla que tarde o temprano voy a cosechar, a través de aquel a quien le ofrecí algo, o a través de otra persona. Al igual que en una cuenta bancaria, yo no puedo pretender retirar algo, si primero no hice un depósito. Toda vez que buscamos depositar cosas positivas en los demás, siempre nos vamos a sentir un poco mejor.

Aquellos que constantemente buscan levantar puentes afectivos con los demás se sienten bien interiormente, más plenos y realizados Pexels

2. Construir puentes afectivos

¿En qué consiste esto? En ver qué es lo que tiene el otro que yo también poseo. Es decir, hallar el punto o los puntos (pueden ser más de uno) en común. Quizás tengamos hijos de la misma edad, o nos agrade el mismo deporte, o practiquemos el mismo pasatiempo, etc. Aquellos que constantemente buscan levantar puentes afectivos con los demás se sienten bien interiormente, más plenos y realizados.

3. Moverme afectivamente

Cuanto más gaste, me exprese y me mueva en lo afectivo, más afecto voy a recibir, más energía voy a producir y con más fuerzas internas voy a contar. Y, como consecuencia de ello, más y mejor voy a fluir en la vida.

Estas son tres maneras sencillas, pero muy profundas y efectivas, de sentirnos un poco mejor. Algo tan necesario en estos tiempos. Te invito a practicarlas a diario en tu vida, y a comprobar los resultados.

Temas Emoción