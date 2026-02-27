La divertida acción de Google cuando se escribe en el buscador “punch the monkey”

La historia de un mono japonés logró captar la atención del mundo entero y, como consecuencia, también la de Google. Punch es un pequeño macaco que reside en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, en las afueras de Tokio. El animal fue rechazado por su madre al nacer, hace siete meses, y los especialistas del predio le facilitaron un muñeco de tela para brindarle contención, seguridad y estimular su desarrollo muscular ante la ausencia de protección materna.

Los videos del pequeño primate y su interacción con su inseparable peluche comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente se volvieron virales, convirtiéndolo en una de las grandes atracciones del parque y en un contenido digital compartido por miles de personas en formato de memes, stickers y tiernos videos.

De forma sencilla se puede activar esta función oculta de Google (Foto: Captura de pantalla de Google)

A partir de esa popularidad, Google decidió sumarse con un detalle interactivo en su plataforma. Al escribir “punch the monkey” en el buscador, aparece un “easter egg”, un contenido oculto dentro del sitio, que sorprende y enternece a los usuarios.

De esta forma, la pantalla se llena con una lluvia de corazones animados que descienden suavemente. Cada uno incluye una ilustración del pequeño animal junto a su peluche. En la parte inferior también se despliega un botón emergente con forma de corazón que, al presionarlo, genera todavía más “corazones de Punch” en movimiento.

Además, el buscador incorporó un ícono para compartir la experiencia, lo que permite difundir el gesto digital y ampliar el alcance de esta acción interactiva con amigos y familiares.

Punch con su mamá orangután

¿Qué es un “easter egg” y por qué Google los utiliza?

Los “easter eggs” son funciones ocultas o animaciones especiales que las plataformas tecnológicas incorporan como guiños a fenómenos culturales, aniversarios o eventos virales. A lo largo de los años, Google lanzó múltiples acciones similares vinculadas a películas, videojuegos, celebraciones históricas y personajes populares.