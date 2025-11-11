Viral: grabó un video con su novia y de repente apareció Messi detrás
Una pareja se vio sorprendida por la aparición del futbolista en la vía pública; el testimonio de uno de los protagonistas que aseguró ver a Rodrigo De Paul junto al rosarino
- 4 minutos de lectura'
Una pareja en España grabó el momento justo cuando Lionel Messi caminaba por las calles de Barcelona, previo al ingreso al renovado estadio del Blaugrana. En un video que se viralizó en TikTok, un hombre le obsequió un ramo de flores a su prometida y, de imprevisto, sin poder creerlo, apareció el futbolista argentino de fondo, acompañado de dos personas.
El registro fílmico fue subido por la cuenta @nilitus28 y se viralizó en cuestión de minutos en TikTok debido a la propuesta romántica que encaró el hombre, con el detalle inesperado de la aparición de Messi de fondo, a minutos de volver a pisar el césped del mítico estadio Camp Nou.
“Le pedís salir a tu pareja el 9/11 con un ramo de violetas y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, relató el hombre en su video que cuenta con una gran particularidad: mientras se besan, la mujer mira hacia su costado y se percata de la aparición de Messi. Al darle aviso a su novio, él gira su cabeza y queda anonadado por verlo caminar por la vía pública, sin encontrarle ningún tipo de explicación.
“Es una relación bendecida por D10S”, destacó Nil Domínguez Díaz, el protagonista del video que partió con la idea de filmar un momento romántico con su novia y, por obra del destino, se cruzó con Messi por las calles de Barcelona.
Producto de la viralización inmediata, algunos usuarios reaccionaron con memes o reacciones para decorar un momento único e inigualable tanto para ellos como para el capitán de la selección argentina, que estaba a minutos de volver al lugar que lo vio nacer como futbolista.
Posterior al boom que generó en las redes sociales, Nil Domínguez habló con el programa El partidazo de Cope y contó el detrás de escena de todo lo que se vio. Entre sus declaraciones se desprendió que Rodrigo De Paul acompañó a Leo en su visita al Camp Nou.
“Lo vimos cenar en un restaurante con De Paul”, confirmó en primera medida. Luego, añadió: “Justo nos pusimos a hacer un video para el recuerdo, hacer unas fotitos y nos dimos cuenta que era él cuando Clara -su novia- se giró y lo vio”.
El mensaje de Messi que ilusionó a los fanáticos y la reacción de Anto Roccuzzo
De sorpresa, sin avisar ni programarlo, Lionel Messi se acercó a la renovada cancha del Barcelona para observar las nuevas obras del estadio que lo vio nacer. En un posteo de Instagram emotivo, el futbolista, a corazón abierto, escribió unas palabras tras su visita e ilusionó a los hinchas sobre un posible regreso.
“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, describió el deportista rosarino que incluyó cinco imágenes tanto adentro de la cancha, como en las inmediaciones, contemplando las nuevas obras del Camp Nou.
En esa misma línea, Messi dejó una puerta abierta a un posible regreso al fútbol español, el cual abandonó en 2021 para seguir su carrera en el Paris Saint Germain. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“, aclaró Leo, quien firmó su extensión de contrato con Inter Miami y deberá negociar con el club estadounidense si es que quiere retornar al Barcelona.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Lionel Messi
Video. Hace tres años, un 11 de noviembre: así anunció Scaloni la lista para el Mundial de Qatar
Habló Messi. Su deseo incumplido de jugar toda la vida en Barcelona y el miedo a ser una "carga" en la selección
Qué dijo. La reacción de Anto Roccuzzo al sorpresivo posteo de Messi sobre un posible regreso de Barcelona
- 1
Ander Herrera, tras el triunfo de Boca sobre River: “Jugué muchos clásicos en Europa, pero como esto no hay nada”
- 2
Juanfer Quintero dijo que River “tocó fondo” y se cruzó con un periodista por una pregunta que lo molestó
- 3
Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami
- 4
Horario de Argentina vs. Angola, por un amistoso de fecha FIFA