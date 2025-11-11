Viral: grabó un video con su novia y de repente apareció Messi detrás

Una pareja en España grabó el momento justo cuando Lionel Messi caminaba por las calles de Barcelona, previo al ingreso al renovado estadio del Blaugrana. En un video que se viralizó en TikTok, un hombre le obsequió un ramo de flores a su prometida y, de imprevisto, sin poder creerlo, apareció el futbolista argentino de fondo, acompañado de dos personas.

El registro fílmico fue subido por la cuenta @nilitus28 y se viralizó en cuestión de minutos en TikTok debido a la propuesta romántica que encaró el hombre, con el detalle inesperado de la aparición de Messi de fondo, a minutos de volver a pisar el césped del mítico estadio Camp Nou.

La pareja filmó el momento exacto cuando Messi caminaba por las calles de Barcelona rumbo al Camp Nou

“Le pedís salir a tu pareja el 9/11 con un ramo de violetas y aparece Messi para hacerlo inolvidable”, relató el hombre en su video que cuenta con una gran particularidad: mientras se besan, la mujer mira hacia su costado y se percata de la aparición de Messi. Al darle aviso a su novio, él gira su cabeza y queda anonadado por verlo caminar por la vía pública, sin encontrarle ningún tipo de explicación.

“Es una relación bendecida por D10S”, destacó Nil Domínguez Díaz, el protagonista del video que partió con la idea de filmar un momento romántico con su novia y, por obra del destino, se cruzó con Messi por las calles de Barcelona.

La reacción de los usuarios al video donde aparece Messi

Producto de la viralización inmediata, algunos usuarios reaccionaron con memes o reacciones para decorar un momento único e inigualable tanto para ellos como para el capitán de la selección argentina, que estaba a minutos de volver al lugar que lo vio nacer como futbolista.

Posterior al boom que generó en las redes sociales, Nil Domínguez habló con el programa El partidazo de Cope y contó el detrás de escena de todo lo que se vio. Entre sus declaraciones se desprendió que Rodrigo De Paul acompañó a Leo en su visita al Camp Nou.

Nil Domínguez, el protagonista del video viral, contó el detrás de escena antes de ver a Messi

“Lo vimos cenar en un restaurante con De Paul”, confirmó en primera medida. Luego, añadió: “Justo nos pusimos a hacer un video para el recuerdo, hacer unas fotitos y nos dimos cuenta que era él cuando Clara -su novia- se giró y lo vio”.

El mensaje de Messi que ilusionó a los fanáticos y la reacción de Anto Roccuzzo

De sorpresa, sin avisar ni programarlo, Lionel Messi se acercó a la renovada cancha del Barcelona para observar las nuevas obras del estadio que lo vio nacer. En un posteo de Instagram emotivo, el futbolista, a corazón abierto, escribió unas palabras tras su visita e ilusionó a los hinchas sobre un posible regreso.

La mención de Anto Roccuzzo al posteo de Lionel Messi

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, describió el deportista rosarino que incluyó cinco imágenes tanto adentro de la cancha, como en las inmediaciones, contemplando las nuevas obras del Camp Nou.

Messi sonríe en su regreso al estadio del Barcelona

En esa misma línea, Messi dejó una puerta abierta a un posible regreso al fútbol español, el cual abandonó en 2021 para seguir su carrera en el Paris Saint Germain. “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…“, aclaró Leo, quien firmó su extensión de contrato con Inter Miami y deberá negociar con el club estadounidense si es que quiere retornar al Barcelona.