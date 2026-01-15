LA NACION

Lo abandonaron, quedó atrapado en una estación de micro en mitad de la noche, y lo salvó un llamado

Un pequeño gato gris se volvió viral por el despliegue que se generó para rescatarlo sano y salvo

El gato pasó toda una noche encerrado en una estación de micros de larga distancia
El gato pasó toda una noche encerrado en una estación de micros de larga distancia(Foto: Gatos de Greenpoint)

En Nueva York son muchos los casos que existen de mascotas abandonadas, pero uno sucedido en los primeros días del 2026 conmovió a todo Estados Unidos. Un pequeño gato gris quedó encerrado durante toda la noche en una estación de micros del barrio de Williamsburg. Solo, confundido y sin posibilidad de escapar, su destino cambió gracias a la llamada de una joven que lo vio llorar dentro y activó una cadena de solidaridad en la ciudad.

El aviso llegó de madrugada al celular de Becky Wisdom, presidenta de Greenpoint Cats (GPC), una organización dedicada al rescate de gatos. Una rescatista de Cats in the City (CITC), llamada Martha, le advertía sobre un gato joven atrapado dentro de una terminal de ómnibus que ya había cerrado sus puertas, por lo que no tenía forma de salir ni de alguien ingresar para sacarlo.

Debido a una cirugía a la que se había sometido recientemente, la mujer no podía trasladarse a verlo personalmente. Es por eso que se comunicó con un voluntario que pudo acercarse y ver el panorama. El animal seguía dentro de la estación, caminaba de un lado a otro y maullaba sin parar, muy alterado por el encierro. Esto llenaba de angustia a todos, ya que no había forma de poder rescatarlo a altas horas de la madrugada.

El pequeño animal llevaba horas sin comer
El pequeño animal llevaba horas sin comer(Foto: Gatos de Greenpoint)

Pero el pequeño felino no solo estaba atrapado, sino que llevaba horas sin comer. Tras varios intentos, el voluntario logró deslizar comida por debajo de la puerta metálica y el gato la devoró por completo. Aunque se hicieron todos los intentos por sacarlo, el rescatista llegó a la conclusión de que tendría que esperar al otro día para poder llevarlo a un lugar seguro.

Con miedo de que cuando los trabajadores del lugar abrieran las puertas el gato pudiera escapar, el joven dejó una nota pegada en la puerta en la que les solicitaba que por ningún motivo lo dejaran irse. A las 5.30 de la mañana siguiente, Martha y el voluntario de GPC esperaban la apertura. Minutos después, cuando se abrieron las puertas de la estación, el gato no dudó y corrió directo hacia ellos y se metió solo en el transportador, como si entendiera que ese sería el medio que lo llevaría a encontrar su nuevo hogar. En ese momento recibió el nombre de Metrocard, en honor al lugar donde pasó la noche más larga de su vida.

Tras el rescate, fue trasladado a una clínica veterinaria, donde recibió el alta sin complicaciones, y luego a un hogar de tránsito. Desde entonces el animal logró recuperarse rápidamente del abandono y mostró a todos su verdadera personalidad, siendo muy activo, cariñoso y expresivo.

El gato fue llamado Metrocard
El gato fue llamado Metrocard(Foto: Gatos de Greenpoint)

“Desafortunadamente, esta es una situación muy común. Por suerte, la historia de Metrocard tiene un final feliz, ¡y estamos deseando verlo en un hogar definitivo para tener el hogar amoroso que se merece!“, dijo Becky Wisdom, en diálogo con el portal The Dodo. Actualmente, el gatito busca una familia que quiera adoptarlo de forma permanente y que pueda ayudarlo a comenzar a vivir una nieva vida con mucho amor y contención, tras su episodio que lo volvió viral en redes sociales.

