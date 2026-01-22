Las mejores reacciones en redes tras conocerse a los nominados a los Oscar 2026
La Academia confirmó todas las ternas para la 98ª edición de la premiación y esto generó mucha controversia; qué dijeron los protagonistas y los fans
Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva. La película Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, domina la lista, con 16 nominaciones, seguida por otra de las favoritas en esta temporada de premios: Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, que aspira a 13 premios.
Esto generó diversas reacciones en redes sociales y hasta la propia actriz Dolores Fonzi decidió expresarse luego de que el filme Belén no quedara entre las cinco ternadas a Mejor película extranjera. En su lugar, eligieron a El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).
Por fuera de Belén, que podía convertirse en la única representante de Argentina en los Premios Oscar 2026, el público no tardó en reaccionar a las nominaciones. Y la realidad es que las revelaciones dieron de qué hablar, ya que una gran parte de los aficionados considera que Pecadores (Sinners) no merecía aparecer como la película con más nominaciones en la historia del galardón.
También se cuestionaron varias ausencias y se celebró la presencia de algunos actores y actrices en las ternas a mejor protagónico o reparto, como fue el caso de Jacob Elordi. Ante esta situación, diversas reacciones se hicieron presentes en redes sociales, ya sea a favor o en contra, y con el formato de meme como una de las principales atracciones en esta nueva edición de los Oscar.
Las mejores reacciones a los nominados a los Oscar 2026
Belén quedó afuera de las nominación a mejor película internacional #Oscars2026 pic.twitter.com/6lbfl03UIW— PEPE (@soyunargento) January 22, 2026
Ninguna nominacion para Wicked #Oscars2026 pic.twitter.com/m81USxMoOi— Alex. ⚡️ (@AlexSalmasi) January 22, 2026
Belén no fue nominada como mejor película internacional pero nominaron la brasilera El Agente Secreto #Oscars2026 pic.twitter.com/o7GWpBpCQh— PEPE (@soyunargento) January 22, 2026
Stellan Skarsgard's reaction to Sentimental Value's Oscar Nominations #Oscars2026 pic.twitter.com/RNF0vtzRFh— head RENATEzen 🧬 (@ast3roidcity_) January 22, 2026
Timothée Chalamet hace historia al convertirse en el actor más joven en ser nominado tres veces al premio Oscar por Mejor Actor. Apenas tiene 30 años y ya es una leyenda del cine. #Oscars2026 pic.twitter.com/3JWYPeuzux— King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) January 22, 2026
sinners being nominated in every category it was eligible for #Oscars2026 pic.twitter.com/qsXE18zTPZ— erika (@zooweemeemaw) January 22, 2026
How do we make sure Wunmi gets her WELL DESERVED Oscar? Where do I need to sign or vote? @TheAcademy #Oscars2026 #Oscars pic.twitter.com/SCX0Jzqm1i— COGNAC MAMI. (@dxcorleone) January 22, 2026
Oscar nominee Jacob Elordi. pic.twitter.com/dGdO2tn3rp— Best of Jacob Elordi (@BestJacobElordi) January 22, 2026
Teyana Taylor divorced that bum, all of a sudden she’s working alongside Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Ben Affleck, Matt Damon, has won a Golden Globe and is now nominated for an Oscar pic.twitter.com/RYDj7QXIir— rosechocglam (@rosechocglam) January 22, 2026
Throwing an Oscar’s party in honor of #Sinners we getting TURNTTTTTTT 🥳🎉👏🏾🍾 pic.twitter.com/jZssx86ctf— 🌬 D I ‘ A J A (@whosdiaja) January 22, 2026
Películas que no se llevaron ni una nominación#Oscars2026— Jesica Johanna Taranto (@enjoyjessica) January 22, 2026
The testament of Ann Lee
Sorry, Baby
No other choice
Wicked for good (me sorprendió que ni canción le dieron) pic.twitter.com/u9iP6808Q5
