Las mejores reacciones en redes tras conocerse a los nominados a los Oscar 2026

La Academia confirmó todas las ternas para la 98ª edición de la premiación y esto generó mucha controversia; qué dijeron los protagonistas y los fans

Este jueves, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció los nominados a la 98ª edición de los Premios Oscar, cuya entrega está prevista para el domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood con la conducción del comediante Conan O’Brien por segunda vez consecutiva. La película Pecadores (Sinners), de Ryan Coogler, domina la lista, con 16 nominaciones, seguida por otra de las favoritas en esta temporada de premios: Una batalla tras otra (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson, que aspira a 13 premios.

Esto generó diversas reacciones en redes sociales y hasta la propia actriz Dolores Fonzi decidió expresarse luego de que el filme Belén no quedara entre las cinco ternadas a Mejor película extranjera. En su lugar, eligieron a El agente secreto (Brasil), Fue solo un accidente (Francia), Valor sentimental (Noruega), Sirat (España) y La voz de Hind Rajab (Túnez).

Por fuera de Belén, que podía convertirse en la única representante de Argentina en los Premios Oscar 2026, el público no tardó en reaccionar a las nominaciones. Y la realidad es que las revelaciones dieron de qué hablar, ya que una gran parte de los aficionados considera que Pecadores (Sinners) no merecía aparecer como la película con más nominaciones en la historia del galardón.

También se cuestionaron varias ausencias y se celebró la presencia de algunos actores y actrices en las ternas a mejor protagónico o reparto, como fue el caso de Jacob Elordi. Ante esta situación, diversas reacciones se hicieron presentes en redes sociales, ya sea a favor o en contra, y con el formato de meme como una de las principales atracciones en esta nueva edición de los Oscar.

La película "Lo siento, cariño" no consiguió ninguna nominación y se cuestionó esta decisión de la Academia
La película "Lo siento, cariño" no consiguió ninguna nominación y se cuestionó esta decisión de la AcademiaCaptura X
La ausencia de Jennifer Lawrence entre las nominadas hizo mucho ruido en redes
La ausencia de Jennifer Lawrence entre las nominadas hizo mucho ruido en redesCaptura X
