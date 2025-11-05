Le compró una promoción de jamón y queso en la primera cita y lo expuso en redes: “Sos una rata”

Las historias de citas fallidas suelen ser de lo más consumido en redes sociales, por tratarse de un contenido auténtico y que a cualquier persona podría ocurrirle. Esta vez, una usuaria de TikTok desató una intensa conversación sobre las expectativas y la economía en los primeros encuentros amorosos. Su nombre es Anto Larobina (@anto.larobina) y su video —en el que cuenta que dejó de ver a un chico porque en su primera cita compró en el supermercado una oferta de jamón y queso— se volvió viral con más de 60 mil me gustas y 10 mil comentarios.

“Chicas, ¿cuál fue la razón más boluda y superficial por la que dejaron de ver a un pibe?”, comenzó la joven en tono divertido, antes de confesar su motivo: “Yo me dejé de ver con un chico porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso”. Entre risas, reconoció que su reacción podía parecer exagerada, pero explicó su punto de vista: “No me la hubiese bajado si ya estuviera en pareja hace tiempo con esa persona, porque ahí vamos para el mismo lado. Pero recién te conozco. ¡No podés ir a pedir una oferta! Porque pienso que sos una rata”.

Joven cuenta un anécdota sobre su primera cita y se vuelve viral

La usuaria cerró el video con una pregunta a sus seguidoras: “Necesito saber si yo estoy mal, fui mala o nos pasa a todas”. En cuestión de horas, miles de personas respondieron con opiniones divididas. Algunas coincidieron en que ese tipo de detalles pueden arruinar el “encanto” de una primera cita, mientras que otras consideraron que si le hubiese gustado verdaderamente el joven no se habría fijado en cuánto dinero gastó en ella, sino que hubiera reconocido su gesto por pequeño que fuera.

Reacciones en redes sociales a la anécdota viral de TikTok (Foto: Captura de pantalla de TikTok)

“Hay crisis, no hay que juzgar por eso”, opinó una usuaria; mientras otra comentó: “Si es rata en la primera, imaginate después”. Entre los relatos más comentados, una joven escribió: “Me vino a buscar a casa y la cita fue en el auto; lo dejó prendido tanto tiempo que se le terminó la batería y tuve que ayudarlo a empujarlo, nunca más le hablé”. Otra contó: “Tenía casi 20 años y la madre aún le quitaba el celular como castigo”. Mientras una tercera resumió su experiencia en una sola frase: “¡Porque tenía olor a humedad insoportable!”.

Algunos días después del video viral de Anto Larobina llegó la respuesta de su pretendiente, quien explicó la razón por la cual había comprado la oferta de jamón y queso en el supermercado. “Fui yo el de la oferta de jamón y queso. La verdad que nunca pensé que ibas a contar esto. Ahora me rio, pero en el momento no lo podía creer. Me hiciste quedar como rata, pero te voy a contestar con altura con una canción”, expresó Joan en su cuenta de Instagram (@joandecime).

Joan le responde a Antonella Larobina por su video viral

Acto seguido comenzó a cantar con su guitarra una canción que explicaba su punto de vista sobre la cuestión. “Al fin se me había dado con esa bella mujer, pero estaba sin un mango y no sabía yo qué hacer y pensé: ‘vale más la caballerosidad que lo que yo pueda gastar’. Tengo fe, la voy a sorprender. ‘Señor fiambrero deme la promo 2 la de jamón y queso’. Ella me miró mal y al salir me preguntó: ‘¿por qué compraste eso?’”, relató con humor la situación.