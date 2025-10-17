Video: un auto le tapaba su cochera y le destrozó el vidrio con una llave cruz
El hombre reaccionó con furia al encontrar un vehículo que le impedía salir; todo quedó registrado y se viralizó; furia, llanto y descontrol
- 2 minutos de lectura'
Durante la mañana de este jueves, un episodio de furia sorprendió a los vecinos de Alta Gracia: frente a una escuela, un hombre reaccionó violentamente al ver un auto que obstruía la salida de su cochera y terminó rompiendo el vidrio del vehículo con una llave cruz.
El auto, un Peugeot 208 conducido por una mujer, permanecía estacionado de manera momentánea frente a la cochera mientras ella se ocupaba de llevar a su hijo al colegio contiguo, según detalló Radio Ciudad, lo que convirtió un acto cotidiano en el desencadenante del inesperado episodio.
Vecinos de la zona relataron que el hombre salió enfurecido, tomó la llave cruz y golpeó con fuerza el vidrio del acompañante, lo que provocó su destrozo. Durante el ataque, la conductora sufrió una crisis de nervios, mientras los que vieron la situación intentaban calmar la escena y le sugerían llamar a la Policía para evitar que la situación se agravara.
Minutos más tarde, la Policía llegó al lugar y demoró al agresor, quien fue trasladado a la comisaría. La víctima, por su parte, realizó la denuncia correspondiente. El hecho generó comentarios en las redes sociales, con algunos usuarios cuestionando a la mujer por supuesta infracción y otros condenando la reacción violenta del hombre.
