Los usuarios utilizan las redes sociales para plasmar las situaciones insólitas que vivieron en torno a la inseguridad en la Argentina, en las que muchas tuvieron finales inesperados. En medio del desconcierto, un argentino que vive en La Plata contó la inédita reacción que tuvo el ladrón que robó su billetera y se quedó atónito, pero le dio una respuesta que estaba lejos del perdón y la comprensión.

Juan Pablo Morales, quien apareció en la red social X (exTwitter) como @jpmorales80, relató que una persona le robó sus pertenencias, pero compartió la inédita reacción que tuvo al dejarle una nota. “Juanpi, perdón por quedarme con tu billetera, tus $1700 y 5 euros”, comenzó el escrito del presunto asaltante.

Contó la reacción que tuvo el ladrón de su billetera X: @jpmorales80

Y continuó: “La encontré por 7, decidí devolverte tus documentos y tarjetas para ahorrarte tiempo”. Así, el autor del escrito concluyó con una petición: “Espero que estés bien y que sepas apreciar este gesto de buena voluntad a medias. Un abrazo”.

La respuesta de Juan Pablo Morales X: @jpmorales80

Pero el pedido de disculpas y la iniciativa de la persona que robó su billetera no convencieron a Morales. “Intentaste usar las tarjetas y vaciarme la cuenta. Por suerte, sin suerte. Quienquiera que seas, no te perdono, pero te agradezco ‘el gesto a medias’”, señaló, junto a una imagen de la nota que le dejó el autor del robo.

El usuario aportó un toque de humor a la historia X: @jpmorales80

Y concluyó con una contundente frase: “Ojalá pases una temporadita larga de dudosa providencia”. Finalmente, para quitarle un poco de peso al asunto, Juan Pablo decidió darle un toque de humor y compartió un escrito que se basó en la modificación del orden de los versos que contenía la nota. “Y, sí, todo es susceptible de volverse literatura”, señaló.

La respuesta que lo salvó de un robo en la calle

Es muy común que los usuarios de las redes sociales utilicen esta herramienta para contar las situaciones inéditas que viven en el día a día o para compartir un descargo luego de sufrir un episodio violento o que los causó impotencia.

Pero, además, los protagonistas de los relatos también plasman en sus perfiles algunos consejos para lograr salir de este tipo de situaciones. Así, un usuario de X publicó su experiencia junto a un amigo, a través de una serie de capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp, para poder hacer llegar al resto de personas el peculiar truco que los salvó de un robo en la calle.

En su cuenta de Twitter, un joven relató el insólito episodio que vivió uno de sus amigos Twitter @Jeretambu1

“Amigo, me parece que me trataron de robar recién”, comenzó un integrante del grupo, identificado como Agus. “¿Cómo que te parece?”, expresó sorprendido Exequiel. Al instante, el joven relató el episodio que protagonizó. “Es que fue raro. Iba caminando con los auriculares y venía un chico de frente con una bolsa. Creí que me iba a vender algo, así que me mentalicé, por si me frenaba, para decirle ‘no, gracias’”, continuó.

“Entonces, se me paró enfrente y me dice: ‘Amigo, dame todo’”, siguió Agus, ante la atención de su grupo de amigos de manera virtual. Y concluyó: “Lo esquivé, le dije ‘no, gracias’. Cuando me di cuenta, él siguió caminando y yo me quedé pensando todo. Así que, si quieren robarles, respondan ‘no, gracias’ y listo”. Un comentario que desató la risa de todos los integrantes.

