Los grandes beneficios del Wushu, la disciplina milenaria china que es tendencia en la Argentina

Hace apenas dos décadas, el Wushu era una práctica casi desconocida en el país. Sin embargo, con el crecimiento de la comunidad china y la popularización de las artes marciales orientales, esta disciplina milenaria logró afianzarse como una de las más elegidas por personas de todas las edades que buscan equilibrio físico, mental y emocional.

“El Wushu es el arte marcial tradicional de China, con una historia milenaria. A diferencia de otras artes marciales, combina aspectos físicos, técnicos, artísticos y filosóficos. No es solo combate o defensa personal, también es expresión corporal, equilibrio, respiración y disciplina interna”, explicó en diálogo con LA NACION Chen Min, múltiple campeona nacional en China y actual maestra en el Club Argentino de Wushu.

El Wushu es una práctica milenaria (Foto: Gentileza de Chen Min)

La palabra Wushu significa en chino “artes marciales”. Sus primeras apariciones datan de hace 400 años a.C., cuando se utilizaba para la supervivencia y defensa personal. En sus comienzos, incluía técnicas de combate, defensa con armas y formas rituales asociadas a la filosofía taoísta y budista. Con el paso del tiempo, estas técnicas se codificaron en diferentes estilos regionales, que hoy se clasifican en dos grandes ramas: el Wushu tradicional y el Wushu deportivo, este último reconocido por la Federación Internacional y practicado en competencias oficiales.

Pero, a pesar de que algunos movimientos pudieran tener un uso militar, en lo que coinciden gran cantidad de historiadores chinos es que el principal objetivo de realizar este conjunto de movimientos para la población es para cultivar la energía tanto interna como externa, lo que permite mantener el cuerpo sano.

La palabra Wushu significa literalmente “arte marcial” (Foto: Gentileza de Chen Min)

Este arte marcial se caracteriza por su versatilidad; dentro de sus estilos se encuentran desde prácticas más intensas y combativas como el Sanda, hasta formas suaves y meditativas como el Taichi o el Qigong. Por eso, su práctica se adapta tanto a niños como a adultos mayores. “Es para todas las edades. Para los más chicos hay estilos más dinámicos en los que desarrollan coordinación, concentración y disciplina. Para los jóvenes y adultos hay tanto formas tradicionales como deportes de combate. Y para los adultos mayores, el Taichi y el Qigong son ideales, porque mejoran el equilibrio, la movilidad y fortalecen la salud sin impacto”, destacó la experta.

Otro de los puntos positivos de este deporte es que para iniciar a practicarlo no se necesitan gran cantidad de instrumentos o capacidades. Solamente ropa deportiva y un cómodo calzado. A medida que el individuo avanza en la técnica si pueden sumarse guantes de boxeo, espinillera, protector de cabeza y protector de Copa, si es que debe realizar exposiciones de combate.

Los instrumentos a utilizar varían según la exposición y el nivel de cada participante (Foto: Gentileza del Club Argentino de Wushu)

Algunas de las armas más comunes que se emplean son la espada, el sable, la lanza y el bastón. También se utilizan armas dobles como ganchos, cadenas y abanicos. Además, en algunas escuelas se entrenan con armas menos convencionales, como el palo de transporte, la toalla o, incluso, objetos como banquetas y flautas de bambú.

Los beneficios del Wushu para la salud física y mental

Más allá del entrenamiento físico, las artes marciales ofrecen beneficios mentales profundos. Según Chen Min, su práctica regular mejora la flexibilidad, la fuerza, la postura y la resistencia, pero también potencia la calma, el foco, la autoestima y la confianza en uno mismo. A su vez, en una época en la que la desconexión de las redes sociales y el trabajo puede volverse casi imposible, estos espacios invitan a ensimismarse por algunas horas y lograr un autoconocimiento. “Es una herramienta para canalizar emociones, aprender a respirar mejor y conectar con uno mismo. Cada entrenamiento es una oportunidad de crecimiento personal”, aseguró.

Así se llevó a cabo la Copa Nacional Argentina de Wushu 2025

En sus años como instructora, Chen fue testigo de cientos de transformaciones en sus alumnos. “Hay personas que llegan tímidas o con inseguridades, y con el tiempo ganan confianza y determinación. Muchos chicos mejoran en la escuela su conducta. También para los adultos mayores es una forma de mantenerse activos y encontrar un lugar de unión. El cambio es real cuando hay constancia”, afirmó.

Uno de los grandes atractivos del Wushu es que no requiere experiencia previa. “Nunca es tarde. El Wushu tiene caminos para todos. No se trata de competir ni de hacer acrobacias: se trata de conocerte, moverte, respirar, avanzar a tu ritmo. He tenido alumnos que empezaron de grandes y hoy no solo practican, sino que también enseñan. Lo más importante es animarse a dar el primer paso”, sostuvo.

El origen de wushu se remonta a las primeras actividades de los antepasados del pueblo chino y la ardua lucha por su supervivencia (Foto: Gentileza de Chen Min)

En la actualidad, el crecimiento del Wushu en el país es innegable. Hay escuelas en casi todas las provincias, torneos de alcance nacional e internacional y una comunidad entusiasta que expande esta disciplina con compromiso. “La comunidad china en Argentina ha sido clave en este crecimiento, transmitiendo las raíces culturales y apoyando la difusión con generosidad. Me enorgullece ser parte de este puente entre culturas”, reflexionó Chen Min.

El apoyo de la comunidad china en Argentina ayudó al crecimiento de esta disciplina en el país (Foto: Gentileza Club Argentino de Wushu)

Una muestra del auge que atraviesa el Wushu en el país fue el Campeonato Nacional de Artes Marciales Chinas realizado en el mes de junio en el Club Atlético River Plate, un evento que marcó un hito en la región. “Para mí es una celebración del trabajo de todo el año. Es el resultado del esfuerzo de escuelas, entrenadores, familias y practicantes de todo el país. En la ceremonia de apertura tuvimos una gran exhibición cultural que incluyó desfile de escuelas, demostraciones de estilos tradicionales, Taichi, armas, danza de León y dragón, y shows especiales. Fue una fiesta de energía, cultura y emoción que muestra la belleza del Wushu en todas sus formas”, remarcó la maestra.

Incluso, el campeonato logró ser destacado por CCTV-5, el canal deportivo más importante de China y de toda Asia Oriental. “Argentina es una tierra fértil, ideal para difundir nuestra cultura china. Después de casi 20 años de difusión, creemos firmemente que al pueblo argentino le encanta el Wushu, que le encanta nuestra cultura y que a través de él pueden conocer la profundidad de nuestra herencia cultural”, destacaron desde la emisión que se hizo en el país para el gigante asiático.