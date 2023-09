escuchar

Este jueves se terminó la espera. Cerca de las 11 de la mañana, se presentó la entrevista de Migue Granados con Lionel Messi. Previamente, se prometió en redes sociales una charla descontracturada con la impronta del humorista y conductor, a sabiendas de lo a veces reservado que suele ser el capitán de la selección respecto a sus declaraciones. Con más de 140 mil vistas en vivo, la transmisión se convirtió en el tema de conversación del día y, por supuesto, no faltaron los memes en Twitter.

A pesar de tratarse de una transmisión en vivo durante una mañana laboral, la entrevista a Lionel Messi mantuvo en vilo al país. Conocer sobre sus planes, su familia, su próximo desafío deportivo y su intimidad fueron ejes de interés, aunque a decir la verdad, ya que hable es motivo suficiente para escucharlo.

Y eso sucedió, desde las oficinas o el homeoffice, muchos usuarios de las redes sociales hicieron un paralelismo entre su ambiente laboral mientras Messi contaba aspectos de su vida. “Cómo amo lo que genera Messi en este país. Estábamos todos prendidos a la entrevista, literalmente somos el meme de 22 de la mañana, el resto del mundo trabajando. Nosotros argentinos”, escribió una usuaria junto a la reconocida imagen del hombre “patriota” vestido completamente con la bandera nacional.

Los memes de argentinidad no faltaron tras la entrevista a Lionel Messi (Captura Twitter)

Y si de oficinas se habla, en este caso no podían faltar imágenes de la exitosa serie The Office. La elegida para el meme del día fue la escena en la que Dwight Kurt Schrute está aislado de su trabajo y concentrado en la computadora. Ahí con edición colocaron la captura de la previa de la entrevista a Messi. “Todas las oficinas del país en este momento”, determinó el usuario.

Los memes transmitieron sensaciones sobre la entrevista al capitán argentino (Captura Twitter)

Por supuesto que la ejemplificación de escenarios imaginarios que ocurrieron durante la entrevista no faltaron y fue a Tomas Holder a quien se utilizó para una graciosa representación. “Mi hijo en el colegio esperando que lo busque”, escribió un twittero y mostró al exhermanito en soledad en la habitación de la casa de Gran Hermano (Telefe).

Tomas Holder fue meme (Captura Twitter)

También se utilizó a un Messi joven con la mirada de enamorado y sonrisa amplia para representar cómo muchos de la audiencia se encontraban en aquellos momentos, en la que el capitán abrió su corazón ante Migue Granados.

Utilizaron imágenes del propio Messi para memes (Captura Twitter)

(Captura Twitter)

Pero también la emoción se hizo lugar en los memes, respecto a diversas declaraciones que hizo el argentino. Una de ellas fue al referirse a su carrera en el fútbol al asegurar que el “tiempo pasa para todos”. Ante un futuro retiro de las canchas, se usaron dos imágenes de Lionel Scaloni quebrado en llanto.

Liones Scaloni protagonizó memes (Captura Twitter)

Asimismo, Messi tocó el corazón de la audiencia cuando expresó el dolor que sintió por la actitud por parte del Paris Saint-Germain (PSG) tras su regreso del Mundial Qatar 2022: “Fui el único campeón del mundo que no fue reconocido en su club”. Sus palabras fueron representadas en Twitter con un gesto de congoja de Darío Barassi.

Dario Barassi fue meme por la entrevista de Lionel Messi (Captura Twitter)

Otro sentimiento expresado fue la alegría, por supuesto. “No puede ser lo que me hace feliz y me hace reír Messi. No dice nada y yo estoy gritando”, escribió una usuaria, que compartió una imagen de un perrito con la boca abierta y con la inscripción de risas.

La alegría fue demostrada a través de memes (Captura Twitter)