Los mejores memes sobre la tormenta de Santa Rosa

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestarse al respecto con divertidos e ingeniosos mensajes de humor sobre el típico temporal de finales de agosto

La tormenta de Santa Rosa, que suele llegar hacia finales de agosto, sorprendió a varias provincias de la Argentina este fin de semana, donde se registró un fuerte temporal de lluvia y viento. Lo cierto es que, lejos del dramatismo, en las redes sociales -en particular X-, los usuarios volcaron allí mensajes cargados de humor con memes ingeniosos. Descubrí los mejores en cuestión.

Si bien el nombre de la tormenta se refiere a la efeméride de Santa Rosa de Lima, en Perú, en nuestro país se volvió un hecho popular para mencionar el período de lluvias que llega hacia el término del invierno. En la actualidad se volvió un propósito para que los argentinos realicen posteos divertidos sobre el famoso temporal, donde algunos de ellos utilizaron imágenes o escenas de Los Simpson, Moria Casán o de hasta políticos.

Los mejores memes sobre Santa Rosa

Meme de Santa Rosa con la imagen de Homero Simpson
Meme de Santa Rosa con la imagen de Homero Simpson(Fuente: Captura de X)
Meme en referencia a la película Granizo
Meme en referencia a la película Granizo(Fuente: Captura de X)

