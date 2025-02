Máxima Zorreguieta visitó una exhibición de Ana Frank en Nueva York y se lució con su vestido favorito

Una reina argentina en las calles de Nueva York. Tras una breve estadía en Washington D. C., esta semana Máxima Zorreguieta cumplió con una serie de compromisos laborales en La Gran Manzana. El lunes mantuvo una reunión en el mirador Edge y el martes, además de reunirse con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, visitó la exhibición Ana Frank en el Centro de Historia Judía. Fiel a su estilo, lució un look elegante y sofisticado para recorrer la ciudad. Pero, no eligió cualquier prenda, sino que optó por la que, a esta altura, ya podría considerarse como una de sus favoritas dentro de su extensa colección.

Zorreguieta viajó a los Estados Unidos en carácter de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA). El martes 25 de febrero, en su segundo y último día en Nueva York se reunió con el Secretario General de la ONU, António Guterres, y posteriormente estuvo en el Centro de Historia Judía (Center for Jewish History), ubicado en el barrio Union Square, para visitar la “Ana Frank - La Exposición” (Anne Frank - The Exhibition), una muestra sobre la vida de Ana Frank que se abrió al público el 27 de enero en el Día internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

El martes la reina Máxima se reunió en Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Según el sitio oficial de la muestra, se trata de la primera vez en la historia en la que la Casa de Ana Frank presenta “una experiencia pionera fuera de Ámsterdam”. La exhibición cuenta con una recreación a escala real del Anexo, el lugar en el que Ana Frank, sus padres, Otto y Edith, su hermana Margot y otras cuatro personas judías vivieron escondidas durante dos años, entre 1942 y 1944, para evitar ser capturados por los nazis. Asimismo, se dispusieron más de 100 objetos originales de la colección de la Casa de Ana Frank en Ámsterdam, incluidas piezas nunca antes presentadas.

“Ana Frank - La exposición ofrece a los visitantes de todas las edades la oportunidad de aprender sobre Ana Frank, no como víctima, sino a través de la lente multifacética de su vida: como niña, escritora y símbolo de resiliencia y fortaleza”, reza el sitio oficial. La monarca recorrió la exhibición con el director ejecutivo de la casa de Ana Frank, Ronald Leopold.

Máxima Zorreguieta visitó el Centro de Historia Judía de Nueva York y recorrió una exposición sobre Ana Frank (Foto: Instagram @annefrank.exhibit / John Halpern)

Asimismo, según reveló la casa Orange-Nassau, durante su visita la monarca conversó con estudiantes de la escuela secundaria Great Neck North de Nueva York, una de las instituciones que incorporó la historia de Ana Frank en su plan de estudios en pos de “preservar la conciencia histórica” e impulsar la reflexión en temas como “los prejuicios, la discriminación y la igualdad de derechos para todos”.

Zorreguieta recorrió la exhibición acompañada por el director ejecutivo de la casa de Ana Frank, Ronald Leopold (Foto: Instagram @annefrank.exhibit / John Halpern)

Para un día muy emotivo en la ciudad que supo ser su hogar hace más de dos décadas, la reina eligió vestir una de sus prendas favoritas. Lució el vestido azul marino de manga larga y cuello redondo de Oscar de la Renta. La pieza, valuada en 2000 euros, cuenta con un bordado de flores blancas de encaje en el hombro izquierdo y en la parte derecha de la falda.

Estrenó esta pieza el 7 de abril de 2022, cuando visitó Duin en Bollenstreek, región del oeste de los Países Bajos, con el rey Guillermo Alejandro. A partir de ese momento lo usó en varias otras ocasiones. Lo supo combinar con una pámela, con un abrigo largo azul y con pendientes de zafiros.

Durante la actividad, la reina mantuvo conversaciones con estudiantes de la escuela secundaria Great Neck North (Foto: Instagram @annefrank.exhibit / John Halpern)

En esta oportunidad usó de joyería unos aros colgantes de diamantes y zafiros. En cuanto a los zapatos, optó por un par de sus clásicos stilettos de Gianvito Rossi, en negro, y agregó un clutch y guantes a tono. Al cabello se lo dejó suelto con un batido hacia atrás y se inclinó por un maquillaje natural con un intenso delineado negro para realzar la mirada y un color nude para los labios.

Para su día de actividades, Máxima lució una de sus piezas favoritas: un vestido azul bordado de Oscar de la Renta (Foto: Instagram @annefrank.exhibit / John Halpern)

Pero, este no fue el único outfit que empacó Máxima para su estadía en La Gran Manzana. El lunes para su día de reuniones en el famoso mirador Edge se lució con una remera de manga corta color verde y un cardigan haciendo juego de Natan Couture, su firma de cabecera.

La pieza central fue una falda midi tiro alto plisada, confeccionada en una tela degradé: la parte superior era en un tono marrón claro, la del centro verde esmeralda y la inferior en verde petróleo. Combinó el outfit con unas botas altas marrones de Gianvito Rossi, una cartera verde con detalles dorados de Natan y unos aretes de olivo en oro y plata de la joyería española Luz Camino.

La reina Máxima estuvo en el mirador Edge de Nueva York y se lució con un look verde en degradé (Foto: Instagram @patrickvkatwijk)

Con este outfit la reina volvió a reafirmar su compromiso con la moda circular, puesto que lo usó en enero cuando estuvo en la ciudad de Bolduque, en la provincia de Brabante Septentrional, para visitar la Fundación Join Us, la cual, en octubre del año pasado, recibió el premio Manzanas de Naranja (Appeltjes van Oranje), una distinción que entrega el Fondo Orange todos los años.