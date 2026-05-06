Los beneficios de arrojar cáscaras de papa sobre las brasas del asado

El asado es una de las comidas típicas de la Argentina. Cómo armarlo tiene una serie de trucos que, de seguirlos a rajatabla, nos dará un resultado acorde a las expectativas propuestas.

Además de seleccionar el carbón y la carne, los expertos sugieren tener en cuenta agregar cáscaras de papa en las brasas. Este sobrante que, por lo general, termina en la basura, es indispensable para la cocción de los ingredientes.

El truco para armar el fuego para el asado

Sucede que las cáscaras tienen humedad y almidón, dos componentes que generan un efecto particular en las brasas. Al arrojarlas al fuego, estas no se consumen —como sí sucede con un papel de diario o una madera— sino que se queman de manera lenta y controlada, generando efectos deseados para los parrilleros.

Uno de los grandes beneficios es neutralizar las llamas cuando cae grasa sobre las brasas; otro es generar un humo más suave y menos agresivo que no dificulta la visión del cocinero y el último, y más importante, es generar una combustión más pareja, sin alterar demasiado la temperatura.

Las cáscaras de papa son indispensables para un fuego parejo

Una de las sugerencias es arrojar las cáscaras de papa cuando las brasas estén formadas, lo que genera un calor parejo y uniforme. Cuando sucede esto, es conveniente tirarlas para controlar las llamas sin mover la carne ni enfriar el calor.