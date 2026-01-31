Olvidar cosas recientes puede ser señal de deterioro cognitivo, según una experta
La neuróloga Lucía Vidorreta Ballesteros explicó que algunos olvidos pueden ser comunes por la edad, mientras que otros requieren evaluación médica
La neuróloga Lucía Vidorreta Ballesteros, especialista del Hospital Quirónsalud San José de Colombia, alertó sobre la importancia de consultar con un profesional sanitario cuando se presentan olvidos relevantes de información reciente o la repetición constante de preguntas, ya que estos signos pueden estar asociados a deterioro cognitivo o demencia y un diagnóstico precoz permite iniciar una atención temprana.
La especialista subrayó que no todos los fallos de memoria son patológicos y que el envejecimiento no implica necesariamente una pérdida significativa de las capacidades cognitivas.
“Hay que tener en cuenta que envejecer no equivale a perder la memoria y que olvidos leves y una cierta lentitud pueden ser normales, pero lo importante es el impacto en la vida diaria”, señaló al diferenciar los cambios habituales del envejecimiento neurológico de los cuadros de deterioro cognitivo o demencia.
Cambios cerebrales normales y señales de alerta
Vidorreta explicó que el envejecimiento no patológico conlleva transformaciones progresivas en el cerebro, entre ellas la reducción gradual del volumen total cerebral, especialmente en la corteza prefrontal y los lóbulos temporales, así como en menor medida en los parietales.
También se produce un adelgazamiento de la corteza cerebral y una leve disminución del volumen del hipocampo, lo que puede influir en la velocidad con la que se consolidan los recuerdos.
En relación con las personas que mantienen un buen rendimiento cognitivo pese al paso del tiempo, la neuróloga destacó el papel de la reserva cognitiva. Este concepto hace referencia a la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y establecer nuevas conexiones neuronales, permitiendo compensar los cambios estructurales incluso en edades avanzadas.
La especialista también advirtió sobre aquellos signos que no forman parte de un envejecimiento saludable y que requieren valoración médica. Entre ellos mencionó la desorientación en lugares conocidos, las dificultades para llevar a cabo tareas habituales y las alteraciones marcadas de la personalidad o la conducta, además de los olvidos significativos y la repetición frecuente de preguntas.
Finalmente, la doctora recalcó la importancia del conocimiento y la atención especializada para preservar la salud neurológica.
“Entender el cerebro reduce el miedo y ayuda a cuidarlo mejor, por lo que una atención temprana por parte del neurólogo contribuye a un óptimo funcionamiento del sistema nervioso”, concluyó.
Por María Camila Salas Valencia
