En 1116 de Ocean Drive, la calle más famosa de Miami Beach, en el estado de Florida, Estados Unidos, se encuentra The Villa Casa Casuarina, una residencia palaciega que se volvió famosa porque allí, entre 1992 y 1997 -año en que lo asesinaron-, vivió el diseñador italiano Gianni Versace. Ahora, en ese ostentoso lugar, que no perdió un ápice de su belleza y estilo, funciona un hotel boutique, y parte de sus instalaciones están abiertas para los turistas. Además, allí también hay un prestigioso restaurante.

En relación a esto último, recientemente, una tiktoker argentina que se dedica a viajar por el mundo, fue a almorzar a la mansión del diseñador, subió el video de la experiencia a sus redes y, al contrario de lo que se podría creer, informó que el precio por el menú que consumió no fue para nada oneroso. Esto despertó la sorpresa de varios de sus seguidores, que destacaron la buena relación entre precio y calidad. “Súper accesible”, señalaron en los comentarios.

Almorzó en el restaurante de la residencia de Gianni Versace en Miami y lo que pagó la sorprendió

“¿Cuánto cuesta comer en la casa de Gianni Versace?”, arrancó el video que posteó la joven Aldana López en su cuenta de TikTok. En las imágenes se veía el frente de la residencia del diseñador que hoy es un hotel, en la mítica calle Ocean Drive.

“Al contrario de lo que muchos piensan, es un plan muy accesible si vas al mediodía”, añadió en su video Aldana, para luego pasar a contar lo que comió ella, y dos personas que la acompañaban. “Nosotros pedimos, como entrada, unos langostinos empanados, una ensalada y una pizza”, expresó, mientras en la grabación se veía cada uno de los platos que fue mencionando.

El menú del almuerzo en la que fuera la residencia de Gianni Versace incluye entrada, plato principal y postre (foto), aunque la bebida no está incluída TikTok / @aaaldil

“Como plato principal, un pollo con papas, sorrentinos y un salmón con verduras”, continúa relatando la tiktoker para concluir con el menú: “Y de postre, los recomendados por el chef, que estaban increíbles”.

A continuación, la muchacha contó cuánto pagaron los comensales en Miami Beach: “Todo esto es parte de un menú de 34 dólares, que te incluye entrada, plato principal y postre. No incluye bebida, pero recuerden que en la mayoría de los lugares en los Estados Unidos, el agua es gratis”.

Si bien en los comentarios la propia Aldana aclaró que “cada una de las tres personas pagó US$34″, aun así el menú no es demasiado caro. Para ponerlo en montos argentinos, esa cantidad de dólares serían unos $25.000 al blue o $12.000 al oficial.

El lugar, de por sí es digno de ser visitado porque tiene ambientes increíbles y se conserva los espacios tal como cuando era la residencia de Gianni Versace TikTok / @aaaldilopez

Sobre el final del posteo, Aldana destaca otras virtudes del hotel y restaurante: “El lugar es espectacular y se mantiene como era la antigua mansión del diseñador originalmente. Es un lugar ideal para sacarse fotos, pasear y comer algo rico mientras hacés un plan distinto pero accesible en la ciudad de Miami Beach”.

El video de la visita de Aldana a la mansión donde vivió Gianni Versace durante cinco años se convirtió rápidamente en viral, con más de 375.000 reproducciones entre sus seguidores y casi 150 comentarios, la mayoría de ellos, referidos al “accesible” costo del almuerzo en la exresidencia de Versace.

“Pensé que era mucho más caro. Qué bien esta data”; “US$34 es súper barato en South Beach”; “Súper accesible”, fueron algunos de los comentarios que señalaron el buen precio que ofrece el lugar, que además es muy elegante.

La piscina de The Villa Casa Casuarina, el hotel boutique que fue el hogar de Gianni Versace en Miami jetsetjansen

Uno de los seguidores de Aldana quiso saber cuál sería el precio de los platos si uno fuera a la residencia por la noche, y la joven respondió: “A la noche por lo que vi en la carta, cada plato cuesta US$35, aproximadamente”.

Pese a que muchos se mostraron sorprendidos para bien por el precio que se ofrecía para el menú del mediodía, hubo otros que no quedaron muy satisfechos con las postales de la comida que mostró Aldana en su video. “Se ve horrible la calidad de la comida”, dijo un usuario; “Qué mala pinta tiene todo”, comentó otra; “La comida es horrible”, señaló una tercera.

Otra vista del restaurante de la que fuera la mansión de Gianni Versace, en Miami Beach TikTok / @aaaldil

El comentario más particular al video de la tiktoker, sin embargo, lo hizo una usuaria de nombre Dani Rondon, que escribió: “Se me hace muy turbio comer en un sitio donde asesinaron a alguien a sangre fría”. “Pero lo mataron afuera, no adentro de la casa”, le aclaró pronto otra persona.

En efecto, Gianni Versace fue asesinado a tiros por Andrew Cunanan en la puerta de su mansión cuando el diseñador llegaba de dar una de sus habituales caminatas matutinas, el 15 de julio de 1997. Actualmente, The Villa Casa Casuarina ya no tiene relación alguna, en cuestiones de propiedad, con la familia Versace.

LA NACION