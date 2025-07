Por qué a muchas personas les cuesta decir “te quiero”, según una psiquiatra

Curiosamente, quienes más sienten afecto por los demás suelen ser a veces los menos expresivos. El problema es que ese silencio, aunque no sea malintencionado, puede causar dolor. No siempre alcanza con estar presente, cuidar o acompañar: hay relaciones que se enfrían por falta de palabras. Una frase tan simple como “te quiero” puede llevar a una transformación emocional más profunda.

La psiquiatra española Marián Rojas Estapé, muy popular en las redes sociales, explicó en uno de los videos del canal Lo que yo aprendí cuál es el problema de no comunicar los sentimientos y qué importancia tiene para los vínculos poder manifestar las emociones.

Según la profesional, existe un rasgo llamado alexitimia, que describe a quienes, aunque experimentan emociones, tienen dificultades para reconocerlas, nombrarlas y expresarlas verbalmente. En ese sentido, recalcó la importancia de “fomentar las habilidades de comunicación” en las relaciones.

Hay personas a las que les cuesta manifestar los sentimientos que tienen Imagen de Freepik

“Cómo me comunico, cómo estoy, cómo le explico a la persona que tengo adelante que estoy triste, cansada, que últimamente no me siento tan querida por la persona que tengo en casa. Cómo voy explicando cómo estoy yo y como lo percibe la otra persona”, ejemplificó.

“A veces vivimos o convivimos con personas que tienen alexitimia, que son gente mucho más interna, que les cuesta mucho más expresar lo que siente. No significa que no tengan emociones ni sentimientos, significa que el canal de comunicación no lo tienen tan abierto, entonces se lo guardan”, explicó la psiquiatra en el video.

A estas personas les cuesta identificar si están tristes, enojadas, ansiosas o frustradas. En lugar de hablar sobre lo que sienten, su malestar suele manifestarse en el cuerpo: dolores físicos, insomnio, tensiones musculares o fatiga constante. Es el cuerpo el que habla cuando las palabras no aparecen, según la médica.

Esto no significa que no tengan sentimientos. La psiquiatra aclara que estas personas sienten intensamente, pero no tienen desarrollada la capacidad de compartir su mundo emocional. Guardan lo que sienten, a veces sin darse cuenta.

Estapé comentó que un hombre llegó a su consulta por pedido de su esposa, quien le rogaba que, al menos de vez en cuando, le dijera que la quería. El hombre, con total honestidad, le dijo: “Se lo dije el día de la boda, y como no cambié de opinión, no veo la necesidad de repetirlo”.

“El otro día un paciente vino a mi consulta porque su mujer me lo había pedido. Su mujer me dijo: ‘Hablá con mi marido y dile que me diga de vez en cuando que me quiere’“, relató y contó lo que le dijo el hombre en la consulta: ”No puedo Marián, mis padres nunca se dijeron ‘te quiero’, nunca me dijeron que me querían, yo sabía que me querían, pero no nos lo decimos“.

Finalmente, la psiquiatra terminó “negociando” con el marido que le envíe un emoji de corazón una vez al día por WhatsApp a su mujer. “Poco a poco se empieza, ¿no?“, reconoció la profesional.

La psiquiatra Marián Rojas Estapé explicó qué es la "alexitimia"

Muchas personas con alexitimia pueden parecer frías o distantes, pero en su interior viven con intensidad lo que sucede a su alrededor o muchas veces no saben expresar eso que sienten. Hablar de alexitimia es darle visibilidad a una realidad emocional poco comprendida. Es reconocer que, tras el silencio afectivo, puede haber una vida emocional rica esperando ser vista y acompañada. Como sociedad, el desafío es aprender a escuchar incluso a quienes no encuentran cómo decir lo que sienten.