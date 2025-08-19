“¿Quién es el amante de Gime Accardi?“: los memes especulan con el tercero en discordia

El mundo del espectáculo se encuentra conmocionado luego de que Gimena Accardi reconociera públicamente que le fue infiel a su exmarido Nicolás Vázquez, después de 18 años juntos. A partir de esta revelación por parte de la conductora de Olga, los usuarios en redes sociales empezaron a publicar una multiplicidad de memes bromeando sobre quién es el “amante” involucrado.

En el programa Sería Increíble, Accardi definió el episodio de infidelidad como un “desliz absoluto” del que está arrepentida y manifestó que lastimó a una persona a la que ama, y que es la “última persona a quien quería lastimar”. Asimismo, precisó que el affaire no fue con alguien vinculado al medio artístico, sino una persona ajena a este ambiente, y que fue un “error humano” que cometió en la relación.

“A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo", sostuvo.

La palabra de Gimena Accardi tras admitir que le fue infiel a Nico Vázquez

Según aclaró, no mantuvo una relación paralela, sino que fue una situación de una vez. La actriz expresó que la infidelidad fue el detonante para que decidieran separarse con Nico Vázquez luego de al menos un año de problemas previos en la relación. Su exmarido, según sostuvo Accardi, tuvo una “actitud respetuosa” luego de que ella le contara del episodio y decidieron cuidar la relación entre ellos a pesar de la situación.

Sobre los rumores del “tercero en discordia,” Accardi negó que fuera alguien del ambiente artístico y pidió que no se especule con nombres falsos. Desde que sucedió la separación, la actriz fue vinculada sentimentalmente con Andrés Gil, su compañero de la obra En Otras Palabras. El actor, que se encuentra actualmente en pareja con Candela Vetrano, con quien comparte la crianza de un bebé llamado Pino, negó rotundamente las versiones. Además, hubo comentarios que vinculaban a Nico Vázquez con su compañera de la obra Rocky, pero fueron desechados por Accardi luego de aclarar esta infidelidad.

Con este escenario, resta saber quién fue el tercero en discordia en la pareja de los ex Casi Ángeles, por eso los usuarios en las redes sociales jugaron a los detectives buscando al “amante”. Además, bromearon sobre que cualquier persona puede ser víctima de una infidelidad, incluso siendo famosa y con una belleza hegemónica como Nico Vázquez.

Los mejores memes del escándalo

yo escuchando a gime accardi en olgapic.twitter.com/u4eNxMduPc — ange (@alwayseveryone_) August 19, 2025

Dios, mirá que hermosa noche de tormenta que hay y encima revivió el quilombo entre Gime Accardi y Nico Vazquez. Ya quiero saber quien es el amante aaaaah!

La farándula argentina siempre sirviendo el plato ✨pic.twitter.com/RtdOKN6R2a — Leila (@enanadecaca) August 19, 2025

