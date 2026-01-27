Reajustaron el Reloj del Juicio Final y la humanidad quedó más cerca de una catástrofe sin retorno

El Reloj del Juicio Final volvió a moverse y acercó a la humanidad a su hora más crítica. Los expertos a cargo de esta emblemática herramienta simbólica, el Bulletin of the Atomic Scientists, anunciaron que la nueva marca se sitúa a 85 segundos para la “medianoche del fin de la humanidad”. Esta actualización, enmarcada en lo que se considera la perspectiva de 2026, representa una nueva alarma sobre la cercanía a una catástrofe que la humanidad podría no lograr prevenir.

El año pasado, el reloj se había fijado en 89 segundos para la medianoche de la humanidad, su punto más cercano en la historia hasta ese momento. La decisión de ajustarlo en un segundo entonces buscaba enviar un mensaje contundente sobre la innegable proximidad al desastre. Ahora, el nuevo avance de cuatro segundos intensifica esa advertencia, la cual indica que el mundo sigue una trayectoria que preocupa.

Este simbólico reloj, creado en 1947, mide la cercanía de la humanidad a su propia aniquilación. Originalmente concebido para reflejar el riesgo de una guerra nuclear, en años más recientes incorporó otros factores críticos como el cambio climático y el temor a la proliferación de armas biológicas y tecnologías emergentes.

Los científicos describieron el 2025 como un año “sombrío” para el Reloj del Juicio Final, dadas las amenazas persistentes de conflicto global y la crisis ambiental.

Cualquier escenario de fin del mundo significa la extinción de la raza humana (Foto: FreeP¡CK)

La historia del reloj fue un barómetro de la tensión mundial. En 1953, tras el desarrollo de las bombas de hidrógeno, se fijó a dos minutos para la medianoche. Durante un período particularmente frío de la Guerra Fría, en 1984, alcanzó los tres minutos. Sin embargo, su punto más lejano de la catástrofe fue en 1991, con 17 minutos para la medianoche, tras el fin de la Guerra Fría y la firma del tratado START entre Estados Unidos y Rusia. Lamentablemente, en los 35 años transcurridos desde entonces, la tendencia fue un constante acercamiento a la medianoche.

En 2020, el reloj se situó en 100 segundos para la medianoche, y desde entonces no hizo más que avanzar. La reciente decisión de situarlo en 85 segundos subraya la percepción de los expertos de que los esfuerzos colectivos para revertir las amenazas existenciales son insuficientes o inexistentes. “Nuestra ferviente esperanza es que los líderes reconozcan la situación existencial del mundo y tomen medidas audaces para reducir las amenazas planteadas por las armas nucleares, el cambio climático y el posible uso indebido de la ciencia biológica y una variedad de tecnologías emergentes”, declararon los responsables del Bulletin of the Atomic Scientists en 2025, una advertencia que sigue vigente con la última actualización de 2026.

El posible enfrentamiento de Estados Unidos contra Europa para quedarse con Groenlandia es una de las principales razones de esta crisis Martijn Beekman� - NATO�

¿Qué significa que el Reloj del Juicio Final llegue a la medianoche?

Simboliza que la humanidad sucumbió a una catástrofe global que no pudo prevenir. Ya sea una guerra nuclear devastadora, un cambio climático incontrolable o cualquier otro evento catastrófico que pudo haberse evitado con una acción diferente. Los científicos consideran que no hay nada peor que ceder ante lo que era prevenible, ya que se sabe de antemano que se pudo haber tomado un curso de acción distinto para evitar el desastre. La “actualización de 2026” sirve como un recordatorio urgente de esta realidad ineludible que parece estar en su punto más crítico con el deseo de Donald Trump por anexar Groenlandia a Estados Unidos.