escuchar

Las redes sociales ofician de nexo para que los usuarios puedan acceder a diferentes tipos de contenidos. En el caso particular de TikTok, esta plataforma se convirtió en una de las más usadas por las personas, quienes, en sus dispositivos móviles, la descargan y pueden interactuar con una gran cantidad de videos en línea.

Al estar conectada con todo el mundo, los registros fílmicos pueden traspasar la frontera con tan solo deslizar la pantalla y en esta ocasión, una usuaria llamada @aldanan.romero mostró una particular conexión eléctrica de su casa que llamó poderosamente la atención por no cumplir con su función.

“Cuando tu papá insiste en hacer él las conexiones de la casa”, explicó la tiktoker en un video de 15 segundos de duración donde aparece una cortadora de pasto conectada a un tomacorriente. Sin embargo, en ese espacio, anteriormente, estaba el timbre de la casa, lo que provocó que, al conectarlo, solamente se escuche el ruido característico de este elemento y no se accione la máquina. “Así vivimos”, resumió.

Con el relato de fondo sobre la situación planteada, las risas empezaron a aparecer cuando se accionó el gatillo y por ende, el contenido, al ser particular y curioso, logró trascender en TikTok con un total de cuatro millones de visitas, una cifra sideral para catapultar al video entre uno de los más vistos de la aplicación.

La instalación eléctrica fallida que se volvió viral en TikTok

A raíz de ello, los foristas decidieron agregar un comentario sobre este fallido que causó bastante sorpresa al mostrar como el papá de esta joven se confundió en la conexión y motivó a la creación de este contenido. “Poco se habla de que tiene un portón y adentro el timbre”; “Para ser atendido toque la cortadora de pasto por favor”; “Mi abuelo quiso poner él solo la conexión de luz en la pieza de mi hermana y ahora cada vez que prendemos la luz se prende la tele”; “Mi esposo hace lo mismo: te instala el ventilador de techo, pero no tenés luz en la habitación” y “Cuando hacíamos los circuitos en serie en primer año de escuela técnica”, fueron las menciones más destacadas del posteo.

Descubrió un error en la construcción de una casa y apuntó contra el albañil

Las instalaciones y reparaciones en los hogares son una parte fundamental para su mantenimiento. A la hora de construir, las personas acuden a profesionales en el tema como son los arquitectos y los albañiles, quienes dan la mano de obra.

Sin embargo, a veces, las cosas no salen como fueron planeadas y en las redes sociales se pueden divulgar trabajos que no están bien hechos, como el que viralizó la cuenta de TikTok llamada @ezequq. En esta ocasión, la idea de la dueña era levantar una pared con ladrillos, pero un problema de nivelación evidente no cumplió con las expectativas previstas.

“Mi hermana contrató un albañil y miren lo que hizo en la pared: se le fue cinco centímetros”, expresó la autora de este contenido, que se divulgó rápidamente en TikTok al registrar esta particularidad.

Con 75 mil likes, los comentarios no se hicieron esperar: “Pero le dio un ataque de presión para quedar así de torcida la pared jajaja”; “No sé nada de construcción, pero solo el aspecto de la pared dice mucho... no sé cómo lo haré cuando construya mi casa” y “¿Solo 5? Yo supervisé una de 20 cm y no es broma jajaja”, fueron algunos de los más destacados.

LA NACION