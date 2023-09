escuchar

Los dinosaurios fueron animales mitológicos que se extinguieron con el tiempo y sus restos fósiles aún siguen dando que hablar. A pesar de que los años pasaron, las épocas cambiaron y la tecnología llegó al planeta Tierra, los profesionales en la materia siguen investigando las causas que lograron la desaparición de estos ejemplares.

Es por eso que científicos de la Universidad de Dartmouth, ubicada en Hanover, Estados Unidos, decidieron empezar una investigación. Mediante datos empíricos buscan analizar más de 300 mil escenarios posibles de cómo fue la extinción de los dinosaurios, dejando de lado la teoría del asteroide Chicxulub, aquel que impactó la actual Península de Yucatán y provocó la destrucción total del hábitat de los mismos.

Con un método riguroso, los científicos crearon un modelo informático propio donde meten datos geológicos, sumado a los climáticos y allí empezaron a ahondar en un tema que nunca se tocó en profundidad, pero que puede descubrir cómo era la vida de los mismos hace 60 millones de años.

La Universidad de Dartmouth, la propulsora de un método innovador para investigar la extinción de los dinosaurios Pixabay

A raíz de esta iniciativa que mostró un claro interés en reconstruir la historia, Brenhin Keller, profesor asistente de Ciencias de la Tierra, le consignó al medio DailyMail cuáles serán los parámetros a seguir: “Nuestro modelo trabajó a través de los datos de forma independiente y sin prejuicios humanos para determinar la cantidad de dióxido de carbono y dióxido de azufre necesaria para producir las alteraciones del clima y del ciclo del carbono que vemos en el registro geológico”, explicó.

Al avanzar en la constatación de datos, Keller sumó a Alex Cox, estudiante graduado de Dartmouth, quien se sumó a este proyecto ambicioso llamado LOSCAR (Long-term Ocean-atmosphere-Sediment Carbon Cycle Reservoir) que busca verificar el movimiento de los átomos de carbono un millón de años antes y después de que los dinosaurios dejaron de existir.

Ilustración de un dinosaurio de 10 metros de largo GETTY IMAGES

Adentrados en la simulación, ambos científicos utilizaron un proceso estadístico llamado “inversión bayesiana” que determina los espacios donde concurrieron los dinosaurios e identifica donde podrían estar sus restos fósiles: “Adaptamos un modelo del ciclo del carbono para que funcione en sentido contrario, utilizando el efecto para encontrar la causa a través de estadísticas”, deslizaron en un comunicado de prensa.

Con la idea de avanzar en un proyecto novedoso, LOSCAR recibió algunas críticas en los últimos días de otros científicos que no están de acuerdo con su modus operandi. Según Science News, la geoquímica Sierra Petersen, quien elabora informes para la Universidad de Michigan explicó, en resumidas palabras, que la cuestión no debe basarse solo en la climatología. “Es un salto decir que este estudio muestra que el impacto no causó la extinción”, en referencia al asteroide que atravesó la Península de Yucatán.

Inmersa en detalles técnicos que propiciaron un debate en un segmento de la sociedad en los Estados Unidos, Petersen aclaró: “Creo que lo que muestran es que el impacto probablemente no estuvo asociado con una gran liberación de oxígeno”. En consecuencia de este ida y vuelta, otros científicos de diferentes universidades elaboraron otras teorías que pueden ser tomadas en cuenta por los propulsores de esta hipótesis que busca identificar cuál fue la verdadera causa de la extinción de los dinosaurios.