Una mujer originaria de Perú contó cómo fue su experiencia al tramitar la visa de Estados Unidos y concluyó con que solo hay que aplicar un consejo clave para obtener un resultado positivo. En su caso, se la aprobaron después de contestar cinco preguntas y el secreto fue siempre hablar con la verdad. Desde su perspectiva, que las respuestas coincidan con el formulario de solicitud es crucial.

La usuaria @jazmin.rojas.jrm publicó un video en TikTok para dar más detalles de su proceso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés). “Me fui bien preparada con todos los documentos: mi constancia de estudios, una certificación de mi trabajo, a qué me dedico, etc., pero no me pidieron absolutamente nada”, inició su relato.

En ese sentido, la mujer solo pudo utilizar un arma para convencer al cónsul: hablar con sinceridad. “Todo 100% real, porque es lo que había puesto en mi formulario que se llena al momento de solicitar la visa”, detalló, y luego agregó: “Hay que ser transparentes, siempre decir la verdad, porque si te atrapan en una mentira, estás acabado. Si estás diciendo la verdad, ve tranquilo, con fe”.

Además, recomendó llevar todas las pruebas necesarias para demostrarle al entrevistador que las respuestas que se dan son verídicas. “Aunque yo les dije que a mí no me pidieron ningún papel, ustedes siempre lleven todo”, sostuvo.

Las preguntas que le hicieron al tramitar la visa de EE.UU.

Respecto al instante en el que estuvo frente al agente migratorio, la tiktoker destacó que fueron pocas las preguntas y que la primera fue el motivo del viaje. La mujer latina contestó que tenía la intención de viajar con su esposo desde hace un año, pero que no habían podido hacerlo porque a ella le faltaba la visa. “Yo iba a sacar el pasaporte de mi esposo porque me lo llevé, pero me dijo que no era necesario”, añadió.

Luego, el agente la cuestionó acerca de su profesión, para saber cuál era su nivel académico y de experiencia laboral. “Le dije las profesiones que tenía y a qué me dedicaba, cuánta experiencia tengo, en qué área me enfoco y todo eso”. Al mismo tiempo, fue de interés para el cónsul saber si la peticionaria había viajado anteriormente a otros países. Ella le enumeró los sitios en los que ya estuvo. “Conocí algunos de Europa, de América y le dije que era porque me gustaba viajar de vez en cuando”, expresó.

Finalmente, casi para concluir con el trámite, el entrevistador le preguntó si tenía familiares en territorio estadounidense, así como si la vivienda en la que reside en Perú era alquilada o propia. “Le dije que no tenía allegados allá y que la casa era propia”, concluyó la mujer. Momento después, le dieron una hoja verde en la que se le indicaba cuándo debía pasar por su visa impresa.

El video de la tiktoker generó una ola de comentarios. La mayoría de la gente quería que les diera más consejos sobre cómo hablar con precisión frente al cónsul. Sin embargo, otros usuarios creyeron que su aprobación de visado solo había sido cuestión de suerte. “Yo pasé hace dos semanas y si vi cómo se las negaban a muchas personas. En mi caso yo respondí sin explayar nada y me la dieron. Ya te evalúan desde antes”, escribió una persona.