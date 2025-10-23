Así están hoy, cinco años después, las nenas del cumpleaños viral que terminó a los golpes

Detrás de todo video viral hay historias que valen la pena contar. En 2020, un clip que se hizo muy popular en redes sociales mostraba a dos hermanitas festejando el cumpleaños de tres de la menor. Sin embargo, lo que debía ser alegría terminaba mal: se pelearon y se agarraron de los pelos. Las insólitas imágenes produjeron la risa generalizada del público. Ahora, cinco años después, María Antonia y María Eduarda festejaron un nuevo cumpleaños y recordaron con gracia el clip que las catapultó a la fama mundial.

Las hermanas Fernandes, oriundas de Patro Branco, Brasil, conquistaron las redes hace unos años con un clip inolvidable. Tenían tres y seis años cuando se convirtieron, sin quererlo, en las protagonistas de uno de los videos más reproducidos de 2020. Las niñas se hicieron famosas cuando la mayor, molesta por no ser la homenajeada, sopló la vela de la torta de su hermana antes que ella y desató una pelea con tirones, llantos y una sonrisa traviesa que se volvió icónica. María Eduarda, la menor y la cumpleañera en ese entonces, no pudo contener su ira contra su familiar y al final rompió en llanto.

El clip viral de las hermanas en 2020

Gabriela Aureluk, madre de las niñas, contó a medios brasileños cómo fue la historia. El video estaba publicado en su cuenta privada de Instagram, accesible solo para familiares y amigos. Pero tras el pedido de un allegado, lo hizo público y la repercusión fue inmediata: “La fama llegó de golpe, nadie lo esperaba. María Eduarda lloró, todos se reían y ella se sintió avergonzada”, recordó. Según explicó, la reacción de la mayor se debió a los celos, algo “normal para su edad”. Agregó además que, apenas terminó la grabación, ambas se reconciliaron como si nada hubiera pasado. “Así son las hermanas: un minuto se pelean y al siguiente se abrazan”, afirmó.

Sin embargo, esta historia tiene tres capítulos. El primero, en 2020, fue el del conflicto viral. El segundo llegó en 2021, cuando las niñas se reconciliaron y posaron abrazadas frente a una nueva torta que no generó discordias. Su madre aprovechó la popularidad del video original para mostrar en redes cómo el vínculo entre sus hijas se había fortalecido bajo el lema del “amor fraternal”. El clip fue tan popular que sus padres tuvieron que crearles una cuenta de Instagram llamada @asmariasdepb, donde muestran cómo festejan años a años los cumpleaños.

Las hermanas recuerdan con humor la pelea viral (Captura: @asmariasdepb)

Desde entonces, el perfil de Instagram As Marías de Pato Branco transformó a las pequeñas en verdaderas celebridades. Hoy son conocidas en Brasil y en el mundo, tienen correo de prensa, marcas que las patrocinan e incluso un canal de YouTube. Aunque su madre es consciente de que aquella pelea fue la puerta de entrada a la fama, las niñas ahora disfrutan de su papel como pequeñas influencers que irradian alegría en cada video.

Ahora en el 2025, las hermanas festejaron el cumpleaños de María Eduarda aunque sin gritos ni peleas. En el último video que subieron se las ve ya crecidas y más altas por los 5 años que pasaron. Sonrientes y aplaudiendo, cantaron el feliz cumpleaños a la menor de las Fernandes y saludaron a la cámara. Ya atrás quedó el hilarante y recordado video de la pelea entre ambas.