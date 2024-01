escuchar

El uso de ortodoncia es una de las técnicas más utilizadas, ya que puede ser la solución a largo plazo a diversos problemas que pueden surgir en los dientes y mandíbula. Y por este motivo, hay diversas historias personales en relación con los brackets, pero una de ellas se volvió viral al demostrar la pésima idea que tuvo una paciente.

“Doctora, me estaba quitando los brackets con una cuchara y sentí un crack”, fue la primera descripción que hizo en un video la odontóloga colombiana Silvia Prada, quien mediante su cuenta de TikTok comparte sus trabajos y experiencias. Por supuesto, no dudó en mostrar el caso en el que trabajó, con el objetivo de generar conciencia en quienes atraviesan un tratamiento de ortodoncia.

En su relato, con imágenes reales de su sucedido, Prada reveló que un paciente decidió terminar con el tratamiento por sí mismo, porque no “quería pagar para que se los quitara”. Para ello utilizó una cuchara para sacar cada uno de los brackets, colocados en cada una de sus piezas dentales. Por supuesto que esta maniobra la debe realizar un profesional con los instrumentos pertinentes, tanto para cuidar la salud bucal, que incluye la preservación de las piezas, como para procurar la higiene necesaria y así prevenir infecciones.

Y al no acceder a estos aspectos, puede correrse el riesgo de tener una grave consecuencia. Justamente, esto le sucedió al paciente de la odontóloga tiktoker al sufrir una quebradura del diente al combinar el uso de la fuerza con una herramienta que no es adecuada para ese tipo de procedimiento. En el video se puede ver con claridad la grieta en la pieza.

Además, el joven no cumplió con el objetivo de no gastar dinero al respecto, ya que Parra indicó que la limpieza y retiro del bracket tuvo un costo de 20 mil pesos colombianos; el tratamiento de conducto tuvo un valor de 300 mil y la restauración de resina, 450 mil. En total, el paciente abonó 720 mil pesos colombianos, lo que se traduce a 149.745 mil pesos en la Argentina.

“Recuerden que lo barato sale caro”, destacó la odontóloga en el video viral, en una especie de advertencia a sus seguidores, para que tengan sean cuidados con su salud bucal. Se desconoce el motivo por el cual el paciente decidió terminar con el tratamiento, cuya duración varía según el diagnóstico.

“El miedo que tengo al finalizar mi tratamiento”; “Yo me quité los de abajo con un cepillo de plástico, no sabía que algo así podía pasar, qué miedo”; “Nunca entienden que ustedes mismos no se deben quitar solos los brackets”; “¿Qué onda la gente que se quita los brackets en la casa? Para algo pagan un tratamiento” y “Dios, definitivamente, nada como ir con tu odontólogo de confianza”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

En cuanto al contenido de la tiktoker, no solo comparte las experiencias que atraviesas sus pacientes, sino que las propias. Así fue que mostró cómo ella misma se realizó una restauración dental tras sufrir una ruptura. De esta forma, demostró cómo es el procedimiento que usualmente se realiza en estos casos, que son muy comunes en la población.